В неделя надвечер 54-годишен мъж е нахлул в къща с в. Черноок и е отправил заплахи за убийство. Тя е била придружена с възпроизведени два изстрела във въздуха.Веднага след получения сигнал екип на РУ Провадия е установил и задържал извършителя.Последвали процесуално-следствени действия, при които било извършено претърсване дома на мъжа, отправил заплахата. Там униформените намерили и иззели една ловна пушка, самоделен пистолет, множество патрони и боеприпаси, за които проверката показала, че са незаконни.По случая е образувано досъдебно производство по описа на местното РУ, а мъжът е бил задържан за срок до 24 часа.