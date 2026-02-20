Мъжът, наръгал многократно човек в морската градина на Варна, остава в ареста
Според обвинението на 8 февруари в района на Морската градина той е пробол многократно с нож 86-годишния Васил Тепеделенев.
Румен А. е многократно осъждан, последното си наказание е изтърпял преди 6 години. По силата на определение на Окръжния съд той е настанен за изследване в психиатрично отделение. Предстои да се изясни дали срещу него може да се води наказателен процес.
Защитата не вижда преки доказателства Румен А. да е извършил деянието, в което е обвинен. Според прокурора, предположението за съпричастността му е обосновано в достатъчна степен.
Въззивният съд, на база на собствена оценка на данните по делото, се солидаризира със становището на първата инстанция за наличие на обосновано предположение за авторството деянието. Свидетелските показания са в съответствие с останалите доказателства. Пострадалият е получил травматични увреждания, несъвместими с живота без лекарска намеса. Реален е рискът, ако не е под стража, Румен А. да извърши престъпление и да се укрие. Първата опасност се извежда от множеството му предходни осъждания, последното от които е изтърпял през 2020 г. Агресивното му поведение в съвкупност с останалите данни, води до извод за висока обществена опасност на личността му. Съществува и риск да се укрие, тъй като не е намерен на постоянния и на настоящия си адрес. Обвиняемият обитава празни сгради и води скитнически начин на живот, аргументира се съдебният състав.
При наличието на обосновано предположение за съпричастността му и на двете опасности, Апелативен съд – Варна заключи, че целесъобразна е най-тежката мярка за неотклонение. Определението е окончателно.
