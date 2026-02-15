Кола се вряза в подлеза на бул. "Владислав Варненчик" във Варна. Сигналът за самокатастрофиралия джип е получен около 00:30 часа вчера.По данни на МВР лекият автомобил, управляван от 60- годишен варненец, движещ се от кв. "Аспарухово", при завой към бул. "Владислав Варненчик" се врязва в подлеза. Отзовалите се на сигнала полицаи поискали да направят проба за алкохол на водача, но той отказал.Издаден му е и талон за лабораторно изследване, но и там последвал отказ. Мъжът е без сериозни контузии. Задържан е за срок до 24 часа.