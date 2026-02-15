Мъжът, врязал се с колата си в подлез във Варна, отказал проба за алкохол
По данни на МВР лекият автомобил, управляван от 60- годишен варненец, движещ се от кв. "Аспарухово", при завой към бул. "Владислав Варненчик" се врязва в подлеза. Отзовалите се на сигнала полицаи поискали да направят проба за алкохол на водача, но той отказал.
Издаден му е и талон за лабораторно изследване, но и там последвал отказ. Мъжът е без сериозни контузии. Задържан е за срок до 24 часа.
