Фондация "Звезди на изкуството“ провежда за втори път "Музикална академия“ – музикалносценичен проект за млади певци. Техен музикален ръководител е Страцимир Павлов. Участниците ще пеят под съпровода на видните инструменталисти: Валери Ценков – ударни инструменти, Нейко Бодуров – тромпет, Георги Георгиев – китара с диригент, пианист и композитор Страцимир Павлов.Ръководител на проекта е Мила Маврова – вокален педагог и председател на фондация "Звезди на изкуството“ .Тя споделя: "Щастлива съм, че 24 млади, талантливи поп изпълнители имат възможност да развият своите умения в професионално сътрудничество с инструменталисти и в ансамбъл, което ще допълни тяхното изграждане като комплексни артисти“.Младите хора са много вдъхновени и очакват с нетърпение своята изява пред публика“.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд "Култура“ към Община Варна.Варненската публика може да се наслади на техните изпълнения на 26 октомври (неделя) от 14 часа на сцената на "Академия за таланти“ – ул. "Шипка“ № 4 във Варна.