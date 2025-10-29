Приключи "Музикална академия - Звезди на изкуството 2", организирана от фондацията "Звезди на изкуството" и с финансовата подкрепа на фонд "Култура" към Община Варна – едно предизвикателство за талантливите млади певци на вокалния педагог Мила Маврова, които за пореден път трябваше да покажат индивидуалните си качества и вокални заложби.Участниците - 22-ма на брой, с голямо желание и старание усъвършенстваха своите умения под ръководството на диригента Страцимир Павлов (музикален ръководител на проекта) и Мила Маврова (ръководител на проекта).Към Страцимир Павлов се присъединиха и Валери Ценков - перкусии, Нейко Бодуров - тромпет и Георги Илиев - китара - инструменталисти от световна величина, с огромен опит в различните привлекателни за младите хора жанрове на съвременната музикална култура – поп, рок, джаз.С тях певците, участници в "Музикална академия 2“, имаха удоволствието да репетират като извлекат за всяка песен най-важните стилови и специфични музикални характеристика за всяка една от своите песни. След това ги представиха на заключителен концерт пред публиката.Заключителният концерт премина пред ентусиазирана публика възнаградила участниците с бурни овации.Безспорен факт, подчертаван неведнъж от музикантите – диригента Страцимир Павлов, тромпетиста Нейко Бодуров, китариста Георги Илиев и перкусиониста Валери Цеков бе, че всички участници в тазгодишното второ издание на "Музикална академия " Звезди на изкуството“ са показали голямо израстване в сравнение в миналогодишното.Организатори и участници бяха единодушни, че тази традиция трябва да продължи!Талантливите млади хора заслужават, отбелязват организаторите.