ЗАРЕЖДАНЕ...
Музикална академия се проведе във Варна
©
Участниците - 22-ма на брой, с голямо желание и старание усъвършенстваха своите умения под ръководството на диригента Страцимир Павлов (музикален ръководител на проекта) и Мила Маврова (ръководител на проекта).
Към Страцимир Павлов се присъединиха и Валери Ценков - перкусии, Нейко Бодуров - тромпет и Георги Илиев - китара - инструменталисти от световна величина, с огромен опит в различните привлекателни за младите хора жанрове на съвременната музикална култура – поп, рок, джаз.
С тях певците, участници в "Музикална академия 2“, имаха удоволствието да репетират като извлекат за всяка песен най-важните стилови и специфични музикални характеристика за всяка една от своите песни. След това ги представиха на заключителен концерт пред публиката.
Заключителният концерт премина пред ентусиазирана публика възнаградила участниците с бурни овации.
Безспорен факт, подчертаван неведнъж от музикантите – диригента Страцимир Павлов, тромпетиста Нейко Бодуров, китариста Георги Илиев и перкусиониста Валери Цеков бе, че всички участници в тазгодишното второ издание на "Музикална академия " Звезди на изкуството“ са показали голямо израстване в сравнение в миналогодишното.
Организатори и участници бяха единодушни, че тази традиция трябва да продължи!
Талантливите млади хора заслужават, отбелязват организаторите.
Още от категорията
/
Тодор Балабанов, ГЕРБ: Кой от управляващите кръчмари и този път пълни гушката си със златни зрънца под Благия поглед на "промяната"?
28.10
Варненка поиска да си купи книга, но цената я спря, тогава непознато момиче направи нещо неочаквано
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
До края на месеца варненци могат да подават заявления за целева п...
13:08 / 26.10.2025
Изчезна 13-годишно момиче от Варненско. Роднини молят за съдейств...
11:30 / 26.10.2025
Заради детската агресия: Курсовете по самоотбрана все по-популярн...
21:02 / 25.10.2025
Учениците излизат във ваканция!
16:52 / 25.10.2025
След тригодишно прекъсване: "Обиколка на Варненското езеро" се за...
14:36 / 25.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.