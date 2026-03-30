На 4 април в Държавна опера Варна е премиерата на мюзикълната гала със заглавие "Милион мечти“. Спектакълът проследява развитието на мюзикълния жанр през последните 12 години на сцената на Варненска опера и включва откъси от емблематични мюзикъли, превърнати от режисьора Сребрина Соколова във вълнуващо театрално-музикално преживяване.Водени от маестро Страцимир Павлов, оркестър, солисти и балет ще разкажат историята на жанра с любими на публиката мелодии от "Уестсайдска история“, "Любовта никога не умира“, "Исус Христос Суперзвезда“, "Брилянтин“ и др. Спектакълът е със специалното участие на Орлин Павлов. В "Милион мечти“ се включват и солистите Илина Михайлова, Лилия Илиева-Михайлова, Рейналдо Дроз, Велин Михайлов, Балена Ланджева, Кристияна Атанасова, Калоян Николов и още обичани и популярни артисти от мюзикълната сцена.Хореограф е Надя Димокова, а действието на сцената се разгръща като репетиционен процес, в който се преплитат реалност и фантазия. Публиката става свидетел на вътрешния живот на една трупа – с конфликти, хумор, любов, разочарование и надежда. Постепенно репетицията се превръща в празник, а хаосът – в хармония."Милион мечти“ е спектакъл – послание, че няма малка сцена, когато мечтите са големи, че изкуството оцелява чрез хората, които вярват в него, и всяка песен е стъпка, а всяка роля – шанс и ново начало“, казва режисьорът Сребрина Соколва.Мюзикълната гала "Милион мечти“ е включена и в програмата на Опера в Летния театър – Варна 2026 на 11 август.