Градската художествена галерия “Борис Георгиев" - Варна, представя изложбата "Музикални съзерцания“ на Александър Капричев (1945–2008) — експозиция, посветена на 80-годишнината от рождението на художника. Изложбата включва живопис - маслена и акрилна, рисунка и акварел, и фокусира вниманието върху музикалния цикъл на автора от 90-те години, в който звукът и живописният жест се преплитат в единно художествено поле.Колекцията, подбрана от съпругата на художника Милица Капричева, обединява живопис, рисунки и акварели, вдъхновени от музикалните предпочитания на артиста: от барока — Бах и Вивалди, през модернизма на Стравински и Пендерецки, до импровизационната свобода на Гершуин и джаза. В творбите се откриват тематични и емоционални съответствия с “Токата и фуга" от Бах, с “Годишните времена" на Вивалди и с пулса на музиката от XX век.За Капричев проф. д-р Аксиния Джурова пише в своето изследване "Фабрика “Вулкан" — реалност и мит" от 2021 г.: "Платната му са ситуирани в широкия диапазон между фигуралното и абстрактното начало… Любовта му към поезията, класическата музика и джаза беше органична част от артистичната аура на артсцената “Вулкан".За първи път с тази изложба Варненската галерия предлага възможността посетителят да преживее връзката между музика и образ чрез QR кодове, които позволяват директно слушане на композициите, вдъхновили съответната картина. Това превръща експозицията в многосетивен сюжет, в който зрителят едновременно "вижда“ музиката и "чува“ живописта.Изложбата ще бъде експонирана от 5 ноември до 2 декември 2025 г.