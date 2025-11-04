"Музикални съзерцания" на Александър Капричев ще бъдат представени във Варна
Колекцията, подбрана от съпругата на художника Милица Капричева, обединява живопис, рисунки и акварели, вдъхновени от музикалните предпочитания на артиста: от барока — Бах и Вивалди, през модернизма на Стравински и Пендерецки, до импровизационната свобода на Гершуин и джаза. В творбите се откриват тематични и емоционални съответствия с “Токата и фуга" от Бах, с “Годишните времена" на Вивалди и с пулса на музиката от XX век.
За Капричев проф. д-р Аксиния Джурова пише в своето изследване "Фабрика “Вулкан" — реалност и мит" от 2021 г.: "Платната му са ситуирани в широкия диапазон между фигуралното и абстрактното начало… Любовта му към поезията, класическата музика и джаза беше органична част от артистичната аура на артсцената “Вулкан".
За първи път с тази изложба Варненската галерия предлага възможността посетителят да преживее връзката между музика и образ чрез QR кодове, които позволяват директно слушане на композициите, вдъхновили съответната картина. Това превръща експозицията в многосетивен сюжет, в който зрителят едновременно "вижда“ музиката и "чува“ живописта.
Изложбата ще бъде експонирана от 5 ноември до 2 декември 2025 г.
