Музикалното училище във Варна с ден на отворените врати
Уважаеми родители!
На 17 януари (събота) вратите на Национално училище по изкуствата "Добри Христов" ще бъдат отворени за Вас и Вашите деца - бъдещите първокласници.
За музикантите от 10.00 ч. ще се проведе консултация по солфеж, а от 11.00 ч. те ще имат възможност да разгледат и да се докоснат до различни музикални инструменти, както и да получат напътствия по народно пеене.
За кандидатите за класически танц ще бъде организиран открит урок по балет от 11.00 ч. и ще бъдат консултирани от нашите преподаватели. Децата, които ще участват в групата по класически танц, трябва да си носят цвички и удобно танцово облекло.
За участието в консултациите и за музикантите и за балетистите е необходимо записване, което може да направите от 9 до 15 януари 2026 г. на тел. 052 620-725 от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в работни дни.
