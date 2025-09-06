Taraleshta - Тrio Leshta гостуват тази вечер на сцената на Varna Street Food Park. Събитието ще започне от 21 часа тази вечер, 6 септември във Varna Street Food Park.Групата експеричентира с традиционно звучене, балкански фолклор с елементи на джаз и остроумни и шеговити лирики.- Митко Таралежков – вокал и китара- Александър Михайлов – саксофон и кавал- Илко Градев – акордеонВходът е свободен.