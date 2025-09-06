ЗАРЕЖДАНЕ...
Музиканти от "Таралеща" гостуват тази вечер на сцената на Varna Street Food Park
Групата експеричентира с традиционно звучене, балкански фолклор с елементи на джаз и остроумни и шеговити лирики.
Героите на сцената ще бъдат:
- Митко Таралежков – вокал и китара
- Александър Михайлов – саксофон и кавал
- Илко Градев – акордеон
Входът е свободен.
