Taraleshta - Тrio Leshta гостуват тази вечер на сцената на Varna Street Food Park. Събитието ще започне от 21 часа тази вечер, 6 септември във Varna Street Food Park. 

Групата експеричентира с традиционно звучене, балкански фолклор с елементи на джаз и остроумни и шеговити лирики.

Героите на сцената ще бъдат: 

- Митко Таралежков – вокал и китара

- Александър Михайлов – саксофон и кавал

- Илко Градев – акордеон

Входът е свободен.