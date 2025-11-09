Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
Откриването е на 9 ноември на сцена "Филиал“ на ДТ "Стоян Бъчваров“ с виенския квартет Alpha Trianguli, чието звучене съчетава енергия и съзерцание. Вечерта ще продължи с Momi Maiga Quartet, който преплита африкански ритми с джаз и класическа музика.
На 15 ноември в Campus 90 групите V.S.O.P и The Oldie Goldies ще превърнат залата в истински суинг маратон с авторска музика, вдъхновена от 40-те години.
Програмата продължава на 23 ноември с интерактивен концерт за деца и родители – забавно пътешествие в света на джаза.
Финалните вечери са на 30 ноември, отново на сцена "Филиал“. В 19:00 ч. ще свири триото на Sultan Stevenson, определян от Financial Times като едно от водещите нови имена на джаз пианото. Фестивалът ще завърши с изявата на Ineza Quintet, чието звучене съчетава джаз и соул в елегантен и емоционален финал.
Билети се продават онлайн, а пълната програма е достъпна ТУК.
Varna Jazz Days 2025 се реализира с финансовата подкрепа на фонд "Култура“ на Община Варна, Министерството на културата и Австрийския културен форум, предаде Черно море.
Още от категорията
/
Научноизследователският кораб "Св. Св. Кирил и Методий" ще отплава днес от Морска гара - Варна
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.