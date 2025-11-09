Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Varna Jazz Days 2025 се завръща с поредица концерти, които ще изпълнят есента с разнообразие от стилове и култури – от африканска традиция и фламенко до класика, соул и пост-боп. Програмата включва четири сценични, един клубен и един семеен концерт, а публиката ще може да се наслади на както на световни имена, така и на български музиканти.

Откриването е на 9 ноември на сцена "Филиал“ на ДТ "Стоян Бъчваров“ с виенския квартет Alpha Trianguli, чието звучене съчетава енергия и съзерцание. Вечерта ще продължи с Momi Maiga Quartet, който преплита африкански ритми с джаз и класическа музика.

 

На 15 ноември в Campus 90 групите V.S.O.P и The Oldie Goldies ще превърнат залата в истински суинг маратон с авторска музика, вдъхновена от 40-те години.

Програмата продължава на 23 ноември с интерактивен концерт за деца и родители – забавно пътешествие в света на джаза.

Финалните вечери са на 30 ноември, отново на сцена "Филиал“. В 19:00 ч. ще свири триото на Sultan Stevenson, определян от Financial Times като едно от водещите нови имена на джаз пианото. Фестивалът ще завърши с изявата на Ineza Quintet, чието звучене съчетава джаз и соул в елегантен и емоционален финал.

Билети се продават онлайн, а пълната програма е достъпна ТУК.

Varna Jazz Days 2025 се реализира с финансовата подкрепа на фонд "Култура“ на Община Варна, Министерството на културата и Австрийския културен форум, предаде Черно море.