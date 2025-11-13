Сподели close
На 15 ноември от 17:30 часа в Музея за нова история на Варна ще се проведе благотворителна вечер в подкрепа на възстановяването на френския роял "Плейел“, който е част от експозицията на Музея за история на Варна от 1983 г. Ценният инструмент е предоставен на музея от варненския хор "Морски звуци“ и днес е изложен в зала "Образование и култура“.

През 1926 г. с този роял са открити Първите български народни музикални тържества – предшественик на днешния Международен музикален фестивал "Варненско лято“. Варненското културно-просветно читалищно дружество закупува рояла от софийската музикална къща “Кремона" на Михаил Кремен за сумата 115 000 лв., която изплаща в продължение на няколко години.

През годините на него са свирили прочути музиканти като Иван Торчанов, Панчо Владигеров, Найден Найденов, Любомир Пипков, Лиляна Добри Христова, Петко Стайнов и др.

На 15 ноември в Музея за нова история на Варна на ул. "8 ноември“ заедно с Дарина Титкова-Спириева ще отбележим Европейския ден на музикотерапията, обединени и от каузата да съберем средства, за да бъде върнат към живот този прекрасен инструмент.

Дарина Титкова-Спириева e завършила магистратура със специалностите музикотерапия и класическо пиано в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ в София. Работи като корепетитор в Национално училище по изкуствата “Добри Христов" – Варна. В годините на своето музикално обучение участва активно като камерен изпълнител в концерти, фестивали, конкурси и майсторски класове в страната и в чужбина, а също и като солист на Варненска и Шуменска филхармония и на Академичния оркестър на НМА “Проф. Панчо Владигеров".

Ежегодно води обучения за прилагане на музикотерапевтичния подход в образователния процес и работата с деца. Повече от 10 години осъществява и самостоятелни проекти с прилагане на музикотерапия под формата на тиймбилдинг, музикални работилници и сесии за личностно развитие.

Повече за дейността на Дарина можете да научите от нейната страница във фейсбук: facebook.com/muzikalnotokutche. Желателно е предварително да запазите своето място като попълните този формуляр. Благодарим ви!

Можете да подкрепите възстановяването на рояла "Плейел“ и с дарение по банковата сметка на Регионалния исторически музей – Варна.

Регионален исторически музей – Варна

IBAN: BG04CECB97903124160300

BIC: CECBBGSF

ЦКБ АД-КЛ.ВАРНА

ОСНОВАНИЕ: ДАРЕНИЕ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА РОЯЛ