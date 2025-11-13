Музикотерапия с кауза в Музея за нова история - Варна
©
През 1926 г. с този роял са открити Първите български народни музикални тържества – предшественик на днешния Международен музикален фестивал "Варненско лято“. Варненското културно-просветно читалищно дружество закупува рояла от софийската музикална къща “Кремона" на Михаил Кремен за сумата 115 000 лв., която изплаща в продължение на няколко години.
През годините на него са свирили прочути музиканти като Иван Торчанов, Панчо Владигеров, Найден Найденов, Любомир Пипков, Лиляна Добри Христова, Петко Стайнов и др.
На 15 ноември в Музея за нова история на Варна на ул. "8 ноември“ заедно с Дарина Титкова-Спириева ще отбележим Европейския ден на музикотерапията, обединени и от каузата да съберем средства, за да бъде върнат към живот този прекрасен инструмент.
Дарина Титкова-Спириева e завършила магистратура със специалностите музикотерапия и класическо пиано в Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ в София. Работи като корепетитор в Национално училище по изкуствата “Добри Христов" – Варна. В годините на своето музикално обучение участва активно като камерен изпълнител в концерти, фестивали, конкурси и майсторски класове в страната и в чужбина, а също и като солист на Варненска и Шуменска филхармония и на Академичния оркестър на НМА “Проф. Панчо Владигеров".
Ежегодно води обучения за прилагане на музикотерапевтичния подход в образователния процес и работата с деца. Повече от 10 години осъществява и самостоятелни проекти с прилагане на музикотерапия под формата на тиймбилдинг, музикални работилници и сесии за личностно развитие.
Повече за дейността на Дарина можете да научите от нейната страница във фейсбук: facebook.com/muzikalnotokutche. Желателно е предварително да запазите своето място като попълните този формуляр. Благодарим ви!
Можете да подкрепите възстановяването на рояла "Плейел“ и с дарение по банковата сметка на Регионалния исторически музей – Варна.
Регионален исторически музей – Варна
IBAN: BG04CECB97903124160300
BIC: CECBBGSF
ЦКБ АД-КЛ.ВАРНА
ОСНОВАНИЕ: ДАРЕНИЕ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА РОЯЛ
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Агресивно момиче изчезна във Варна, близки молят за помощ
21:55 / 12.11.2025
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Най-големият британски туроператор няма планове за полети до Варн...
18:48 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.