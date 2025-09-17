ЗАРЕЖДАНЕ...
НАП-Варна с напомняне: Изтича важен срок
©
При откриване на грешка в декларираните данни гражданите и дружествата имат право еднократно и в срок до 30 септември на текущата година, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.
НАП е изпратила имейл на близо 13 000 физически лица, като предстои да информира по телефона или с хартиено съобщение още около 2000 граждани. Според данни, обявени в приходната агенция от платеца на дохода, през 2024 година тези лица са получили хонорари, финансово подпомагане от Държавен фонд "Земеделие“ или приходи от продажби в Интернет, но са пропуснали да ги включат в декларациите си или са ги декларирали неточно. До 30 септември близо 1200 варненци следва да направят корекции и да подадат отново годишните си данъчни формуляри. Съпоставка на вече декларирани данни с данните, които са заредени в електронната услуга на НАП "Предварително попълнена данъчна декларация“ гражданите могат да направят с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).
Повече информация за попълването и подаването на коригиращи декларации може да се получи от сайта на НАП, в YouTube канала на приходната агенция, както и на телефоните на Информационния център: 0700 18 700 и +359 2 9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.
Още от категорията
/
Борислав Сарафов нареди РП-Варна да разследва сина на прокурор от Бургас, заловен с 50 кг марихуана
15.09
Сарафов и Митов разпоредиха спецоперация срещу киберпрестъпленията и разпространението на наркотици сред учениците
12.09
Над 50 декара е обхванал пожарът над "Аспарухово", на място са шест пожарни, доброволци и водоноска
07.09
С военен ритуал бяха положени венци и цветя пред паметната плоча на княз Александър Батенберг във Варна
06.09
87,1% е събираемостта на данъка върху недвижимите имоти във Варна и малко над76% на този върху превозните средства
05.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Цигани са нападнали таксиметров шофьор във Варна! Били са неадекв...
21:31 / 16.09.2025
От "Фрапорт" отговориха за готвения протест от служители на летищ...
14:47 / 16.09.2025
Варненска болница стана пионер при новите технологии за лечение н...
16:15 / 16.09.2025
Заметресение край Сливен
09:45 / 15.09.2025
3200 първокласници ще прекрачат училищния праг във Варна днес
08:22 / 15.09.2025
Съпругата на Коцев: Детето ни пита непрекъснато къде е тати. Казв...
21:25 / 14.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.