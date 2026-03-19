НАП Варна участва във форум "Кариери" 2026 на Икономическия университет
©
Представителите на приходната агенция в морската столица се включиха активно във втория ден на форума, който беше посветен на направленията икономика, администрация и управление. На своя щанд НАП представи пред студентите възможностите за кандидатстване за работа в държавната администрация, за обучение и кариерно развитие, както и провеждането на стаж в Агенцията.
Като доказано добро място за професионално развитие и кариера, НАП предлага редица социални придобивки, кариерно развитие по хоризонтала и вертикала, различни обучения, стажантски програми и други възможности, които една модерна и непрекъснато развиваща се администрация може да осигури на младите хора.
Форум "Кариери“ е утвърдена инициатива на Икономическия университет и създава възможност за по-активна връзка между образованието, институциите и бизнеса.
Събитието насърчава изграждането на устойчиви взаимоотношения между институциите, бизнеса и академичната общност, като подпомага дългосрочното планиране на човешките ресурси и привличането на кадри.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.