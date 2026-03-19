НАП Варна участва във форум "Кариери“ 2026 на Икономическия университет. Събитието се проведе от 16 до 19 март 2026 г. в основната сграда на висшето учебно заведение в морската столица и даде възможност на студентите да се запознаят с различни опции за професионално развитие в града.Представителите на приходната агенция в морската столица се включиха активно във втория ден на форума, който беше посветен на направленията икономика, администрация и управление. На своя щанд НАП представи пред студентите възможностите за кандидатстване за работа в държавната администрация, за обучение и кариерно развитие, както и провеждането на стаж в Агенцията.Като доказано добро място за професионално развитие и кариера, НАП предлага редица социални придобивки, кариерно развитие по хоризонтала и вертикала, различни обучения, стажантски програми и други възможности, които една модерна и непрекъснато развиваща се администрация може да осигури на младите хора.Форум "Кариери“ е утвърдена инициатива на Икономическия университет и създава възможност за по-активна връзка между образованието, институциите и бизнеса.Събитието насърчава изграждането на устойчиви взаимоотношения между институциите, бизнеса и академичната общност, като подпомага дългосрочното планиране на човешките ресурси и привличането на кадри.