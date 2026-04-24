НАП Варна бе един от участниците в традиционния "Ден на кариерата 2026“, който се проведе в централното фоайе на ВСУ "Черноризец Храбър“ на 23 април 2026 г. За поредна година инициативата даде възможност на студенти и млади професионалисти да се запознаят с различни опции за професионално развитие в града.

На своя щанд представителите на НАП разказаха на студентите какви възможности има за кандидатстване за работа в държавната администрация, за обучение и кариерно развитие, както и провеждане на стаж в Агенцията. Като доказано добро място за професионално развитие и кариера, НАП предлага редица социални придобивки, кариерно развитие по хоризонтала и вертикала, различни обучения, стажантски програми и други възможности, които една модерна и непрекъснато развиваща се администрация може да осигури на младите хора.

Събитието е традиционна инициатива, организирана от Студентския съвет и Кариерния център на университета и създава възможност за пряка връзка между образованието, институциите и бизнеса.

Повече информация за свободните работни места в НАП може да намерите в сайта на приходната агенция в рубрика "Работа в НАП“ и на страницата в LinkedIn.