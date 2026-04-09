13.00 ч. днес, четвъртък, в района на Морска гара-Варна се очаква да акостира НИК 421 "Св. Св. Кирил и Методий".

Припомняме, че научно-изследователският кораб отплава към България на 17 февруари 2026 г. Той тръгна за Ледения континент на 7 ноември 2025 г. от Варна.

Със завръщането на Морска гара-Варна НИК "Св. Св. Кирил и Методий" ще завърши 34-тата българска антарктическа експедиция.