НИМХ издаде предупреждение за силно вълнение на морето
©
В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще духа силен, а по билата и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 4°, пише НИМХ.
По Черноморието ще има по-значителни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 9°-12°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Зимната обстановка: Опасност от "черен лед" на прохода "Шипка". "Петрохан" е изчистен до асфалт
26.12
НИМХ: Внимание, студено!
26.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Обмисля се продуктова такса за тютюневите изделия с филтри
11:35 / 26.12.2025
Днес Варна е един от най-студените градове в България, а в Добрич...
11:04 / 26.12.2025
Имотите във Варна: 520 евро за наем на двустаен и около 1850 евро...
09:26 / 26.12.2025
Varna24.bg ви припомня: Кои бяха най-важните събития през март 20...
08:45 / 26.12.2025
Болнични клоуни радват малките пациенти в детската онкология във ...
21:14 / 25.12.2025
Какво е нивото на язовир Камчия според последните данни?
20:32 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.