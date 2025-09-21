ЗАРЕЖДАНЕ...
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица, до 24 градуса във Варна
©
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд главно по южното крайбрежие с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, но ще се усили към края на деня до 3 бала, съобщават от НИМХ.
През първите дни от новата седмица ще бъде слънчево. Преди обяд над източните райони ще има значителна ниска облачност.
В сряда ще започне увеличение на високата и средната облачност. Вятърът ще е слаб от изток. Минималните температури ще бъдат между 11° и 16°, а максималните - между 27° и 32°.
В четвъртък и петък с ориентиране и усилване на вятъра от североизток дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби.
В събота вятърът ще отслабне, но ще се задържи предимно облачно, на много места в западната половина от страната ще има и валежи.
Още от категорията
/
Обявиха дата кога можем да предадем събраните капачки, стотинки и парични дарения в град Варна
19.09
Варненци: Книгите са стотици, човекът е починал и майсторите продължават да оставят до контейнера и в него
19.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Задушлива миризма в цяла Варна!
09:48 / 20.09.2025
Слънце и летни температури днес във Варна
08:36 / 20.09.2025
В знак на подкрепа към Коцев и Барбутов: Граждани на протест пред...
20:28 / 18.09.2025
Пореден протест срещу задържането на кмета Коцев във Варна
20:27 / 17.09.2025
Цигани са нападнали таксиметров шофьор във Варна! Били са неадекв...
21:31 / 16.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.