Отчита се ръст на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради за първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на 2025 г., но е регистриран и спад спрямо предходните три месеца. Най-много разрешителни се издават за Пловдив, показва спрвака на ФОКУС.

През първото тримесечие на 2026 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 302 жилищни сгради с 13 567 жилища в тях и с 1 735 449 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 13 административни сгради/офиси с 6 762 кв. м РЗП, както и на 1 218 други сгради с 640 381 кв. м РЗП.

Началото на 2026

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 5.1%, жилищата в тях - с 13.3%, както и разгънатата им застроена площ - с 3.4%.

По-малко са издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП, съответно със 7.1 и 50.0%. Намаление е регистрирано и при издадените разрешителни за строеж на други сгради - с 6.8%, както и при разгънатата им застроена площ - с 16.8%.

Сравнение с 2025

Къде се строи най-много?

В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 10.5%, жилищата в тях - с 28.3%, а разгънатата им застроена площ - с 33.3%. Нарастват издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП, съответно с 8.3 и 81.6%. С 12.8% се увеличават издадените разрешителни за строеж на други сгради, както и разгънатата им застроена площ - с 4.5%.Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 368, София - 287, София (столица) - 265, Варна - 200, и Бургас - 169. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 3 948, Пловдив - 2 235, Бургас - 2 018, Варна - 1 200, и Русе - 591 (виж табл. 1 от приложението).

През първото тримесечие на 2026 г. е започнал строежът на 1 649 жилищни сгради с 10 193 жилища в тях и с 1 168 008 кв. м разгъната застроена площ, на 11 административни сгради/офиси с 8 881 кв. м РЗП и на 594 други сгради с 355 460 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват със 7.5%, но жилищата в тях се увеличават с 11.1%, както и разгънатата им застроена площ - с 0.4%. При започнатите административни сгради и тяхната застроена площ е регистриран ръст - съответно с 83.3 и 196.1%. Започнал е строежът на 8.6% по-малко други видове сгради, като разгънатата им застроена площ е намаляла с 26.0%.