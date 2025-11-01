С военен ритуал и заупокойна молитва във Варна бе почетена паметта на загиналите за свободата на България. Венци и цветя в знак на преклонение пред подвига на храброто мъжко войнство бяха положени пред паметника на загиналите офицери, подофицери и войници във войните от 1912-1918 г. в Старите гробища на Варна. Ритуалът е организиран съвместно от Община Варна, Варненската и Великопреславска света митрополия и Военноморските сили.На церемонията, която традиционно се провежда на Архангелова задушница, наричана още Мъжка задушница, присъстваха заместник-кметът на Община Варна Илия Коев, областният управител проф. Андрияна Андреева, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, заместник-командирът на Военноморските сили флотилен адмирал Ваньо Мусински, началникът на ВВМУ флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, районни кметове, представители на ОД на МВР, на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюза на подводничарите, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, на политически сили, учебни заведения, неправителствени организации, граждани.Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи заупокойна молитва, след което в знак на почит към загиналите воини, присъстващите запазиха едноминутно мълчание. Ритуалът по почитане паметта на загиналите за свободата на България е въведен през 1880 г., след което за известно време е прекъснат и отново възстановен през 1990 г.