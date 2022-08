© виж галерията Пулсът на Варна и елементите на лятото се вплитат в композицията на арт проекта Аrt for Air, който изгрява във Варна в първите дни на август. Мултидисциплинарният артист Ели Жотева, в колаборация с Филип Морис България, създава градско изкуство върху стена, разположено на една от най-ключовите и динамични локации в града - входа на Морска гара.



Градската среда, която среща бриза на морето, вдъхновяват Ели Жотева да създаде композиция с разнообразие от елементи, разкриващи ценностите, които компанията споделя. Спокойствието и свободата, които носи морският хоризонт и динамиката, изпълваща лятото са в перфектен синхрон в арт колаборацията, в чийто център е слънцето. То носи посланието за значението на многообразието, като двигател на прогреса и развитието. Сгради от морската столица в 3D перспектива пък допринасят за автентичността на мюръла, подчертавайки приноса на градското изкуство за подобряване на средата. Ръката символизира важността да сме заедно, а елементите от морското дъно напомнят за уникалността във всеки от нас. Арт стената е придружена от webAR изживявания, които превръщат различни 2D аспекти на изображението в 3D изживявания, които всеки може да разгледа на смартфона си чрез добавена реалност.



За създаването на рисунката върху стена са използвани специалните бои Airlite, които реагират на слънчевата светлина и влажността и улавят фините прахови частици във въздуха.



Локацията, избрана за реализиране на проекта, входа на Морска гара във Варна, също кореспондира с елементите, част от арт стената. Мястото е пресечна точка на динамичния град и морето- място, което е ежедневен притегателен център за варненци и гостите на града.



За Ели Жотева:



Творческата практика на Ели Жотева, която живее и работи в Лос Анджелис, обединява фотографията и дигиталните медии и е силно повлияна от съвременните изследвания в областта на квантовата механика, неврофизиката и машинното зрение. Тя е професор по визуални ефекти в университета Дрексел във Филаделфия, преподава уроци по фотограметрия и добавена реалност в houdini.school и води международни семинари по волуметрично кино с колектива си current.cam.



За Art for Air:







17-метровата рисунка на входа на Морска гара във Варна е естествено продължение на вълнуващия арт проект Art for Air с български артисти, които Филип Морис България започна през изминалата година. С него компанията създава градско изкуство, което отразява креативния стил на артиста, динамиката на времето, в което живеем и посланията за значението на многообразието и приобщаването като двигатели на прогреса и развитието.



Първият проект Art for Air оцвети емблематичния за столицата ъгъл между улиците "Гурко“ и "Георги С. Раковски“ и бе дело на илюстраторът и постер артист Мила Лозанова.