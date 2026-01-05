Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Варна се размина с голям инцидент, подобен на този, който беляза преди дни София.

Клон падна върху човек. За щастие се е разминал с главата, а раницата на гърба поела удара.

За инцидента разказа пострадалият, който се отървал с уплах.

Пред репортер на Varna24.bg човекът поясни, че е пресичал кръстовището на бул. "Сливница“ с ул. "Цанко Дюстабанов“. Въпреки, че вчера поривите на вятъра бяха силни, то в този момент времето е било тихо. Човекът усетил, че нещо тежко със страшна сила се ударило в раницата на гърба му и той приклекнал. Оказал се клон, паднал от близката топола.

Само късметът го е спасил, но дали и други ще имат неговия късмет. Това е район, наситен с много ученици, тъй като е възлово място до Техникумите.

Тополите са едни от най-неподходящите дървета за климат като варненския. Те са високи, дървесината им не е здрава и лесно се чупят.

Паметливи припомнят, че по пътя за Летището на магистрала "Хемус“ имаше много тополи. Бяха премахнати преди 25 години, точно поради причината, че могат да паднат върху коли.

Varna24.bg нееднократно е алармирал за опасни дървета, които са неподходящи за градска среда, особено за населено място, каквато е Варна.

Припомняме, че преди 2 дни по пътя за Копитото в София падна дърво върху кола, като отне живота на майка на две деца.