На протест: Варненци отново изразиха недоволството си
На демонстрации в центровете на редица областни градове бяха отправени искания за оставка на правителството и различни промени в политическата система, съобщава БНР.
Много от участниците са и против въвеждането на еврото, а са излезли и заради местни каузи. Сред градовете, където се проведоха протестните демонстрацииq бяха София, Варна, Русе, Благоевград, Дупница, Ямбол, Пазарджик, Враца, Видин, Сливен, Велико Търново.
Стотици се събраха пред Съдебната палата във Велико Търново на граждански протест срещу правителството. Наложи се полицията да затвори за автомобилно движение две от лентите на главната улица в града.
В Сливен се стигна до напрежение между протестиращи и полиция, след като група маскирани младежи се включи в митинга пред Общината и започнаха да хвърлят димки и пиратки.
При опит да бъде арестуван един от младежите, според свидетелствата на хората на протеста, полицай го е ударил и това възпламени множеството.
Преди да бъде подгонен от полицията, един от маскираните обясни, че това е техният начин за протест срещу правителството.
Стотици русенци излязоха на протест пред сградата на Общината и се обявиха както против управлението на страната, така и срещу кмета Пенчо Милков от БСП.
Въпреки дъжда над 300 души излязоха на протест в Монтана. Те скандираха "Оставка" и "Монтана не спи".
За тази вечер във Враца се организира протестно шествие по централната пешеходна улица в града.
Протестите се организират в социалните мрежи, а хората които участват в тях подчертават, че тези протести не са партийни.
/
10 800 лв. са небходими за закупуване на нови креватчета за неонатологичното отделение във Варна
08:53
