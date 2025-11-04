Посланието говори изключително ясно за отношението към мърлячите. Надписът е поставен на "гумения завой“. Явно е дело на варненци, на които им е дошло "до гуша“ от постоянната мизерия, която техни съседи или случайни хора оставят след себе си.Повечето хора настояват за камери на невралгични места, за които е ясно, че се превръщат в мини сметища. Настояват и за увеличение на глобите за неправилно изхвърляне на отпадъци. Категорични са, че само като се "бръкне в джоба“ на българина, той ще се научи на ред и дисциплина.