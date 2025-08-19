ЗАРЕЖДАНЕ...
На варненци им писна - оправиха един абсурд в града
© Varna24.bg
Припомнете си ТУК какво писахме преди повече от година. Още с пускането й в експлоатация "животът" й е съпътстван от множество инциденти.
Сега тази безумица, сътворена още по време на проектирането й, вече е станала невъзможна и неизвестни лица са решили поне малко да я обезопасят, като направят нещо полезно за пешеходците - нарисували са пешеходци върху нея, с цел да заострят вниманието на велосипедистите или тези, които карат елтротинетки. Освен това двете странични линии, които са били в жълт цвят, са оцветени с син.
Бъдете внимателни при преминаването по този участък!
Преди години велоклубовете алармираха за нея: Велоалеята не е "по размери на клиента", защото клиентът не бяха велосипедисти и пешеходци. Симпатичният опит за напомняне как да се споделя пространството, се е наложил сега заради текущи проблеми и преустройство.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Едни цапат, други чистят, но картината във Варна не се променя
09:30 / 17.08.2025
Варненка с предупреждение, което уплаши всички: В този район обик...
14:05 / 16.08.2025
Скъпичко ще ви излезе да хапнете на Морска гара, за човек трябват...
11:31 / 16.08.2025
Обновяването на плувен комплекс "Приморски" ще е 3 месеца
11:32 / 16.08.2025
Заснеха падащ метеорит край Варна?
07:39 / 16.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.