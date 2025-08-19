Сподели close
Абсурдите във Варна не са един или два, и не са от вчера. Такъв е случаят с велоалеята на бул. "8-ми Приморски полк" (в близост до сградата на Националната агенция по приходите), която бе "герой" в публикация на Varna24.bg, както и на десетки медии през годините.

Припомнете си ТУК какво писахме преди повече от година. Още с пускането й в експлоатация "животът" й е съпътстван от множество инциденти.

Сега тази безумица, сътворена още по време на проектирането й, вече е станала невъзможна и неизвестни лица са решили поне малко да я обезопасят, като направят нещо полезно за пешеходците - нарисували са пешеходци върху нея, с цел да заострят вниманието на велосипедистите или тези, които карат елтротинетки. Освен това двете странични линии, които са били в жълт цвят, са оцветени с син. 

Бъдете внимателни при преминаването по този участък!

Преди години велоклубовете алармираха за нея: Велоалеята не е "по размери на клиента", защото клиентът не бяха велосипедисти и пешеходци. Симпатичният опит за напомняне как да се споделя пространството, се е наложил сега заради текущи проблеми и преустройство.