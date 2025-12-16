Набират средства за Албена, която пострада на рали "Варна"
В навечерието на светлите коледни празници галерията ще стопли с най-красивата светлина - тази на изгряващото слънце. В 45 художествени фотографии ще бъдат показани магически изгреви над морето край Варна. Уникалното е, че всички те са заснети само от една-единствена точка. Подбрани са от стотици фотоси, снимани от автора Руслан Иванов в продължение на години.
Приходите от продажбата на оформените като художествени платна фотографии ще отидат в подкрепа на пострадалата по време на трагичния инцидент на Рали Варна млада жена и майка Албена Станчева. За съжаление, нейният крак беше ампутиран и сега тя се нуждае от средства за лечение, рехабилитация и ергономична протеза.
Специален гост и водещ на откриването на изложбата е Камен Воденичаров. Той ще изпее емблематичната си песен “Ела изгрей". С него ще пее и младата варненска певица Бриана Петрова.
