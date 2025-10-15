ЗАРЕЖДАНЕ...
Набират средства за важна апаратура за бебета във Варна
Това е специален преносим кардиоехограф, съобщиха днес на пресконференция в морския град, на която присъстваха инж. Дани Кънева, председател на Дамски клуб "Бизнес на високи токчета"- Варна, нейната заместничка Виолета Донкова и началникът на отделението по неонатология д-р Миглена Маринова.
Благотворителната инициатива "Бал на изобилието“ ще се проведе на 18.10.2025 г., от 18 ч., в "Рослин Димят Хотел“. Събраната от дарителите сума ще бъде оповестена в края на събитието, в присъствието на представител от ръководството на МБАЛ "Света Анна – Варна", в медиите и в публичните канали на Националната мрежа за женско предприемачество, чиято дейност развиваме и в нашия град.
Всеки може да помогне, като се включи с дарение в благотворителната кауза по банковата сметка:
Фондация "СПОДЕЛИ ДОБРОТО“
Алианц Банк България АД
SWIFT код: BUINBGSF
IBAN: BG71BUIN95611000770153
"Една общност расте, когато хората се сплотят, а една нация се променя, когато бизнесът и доброто се срещнат. Мисията на нашата инициатива е да вдъхновява, а целта ни е да се превърне в традиция, обединявайки бизнеса, общественици и хора с големи сърца в подкрепа на значими социални каузи – от подкрепа на здравни и образователни инициативи, до опазване на културното наследство и подпомагане на уязвими групи“, обясниха организаторите.
"Всяко дарение е инвестиция в бъдещето – инвестиция в промяна и в полза на човешкия живот, а наградата за благородният жест е щастието на всяка майка, която държи в ръцете си своето здраво дете! Слоганът на кампанията е "Заедно сътворяваме чудеса!“, допълниха те.
Това е поредната благотворителна инициатива на Дамски клуб "Бизнес на високи токчета" – Варна, като идеята е такива мероприятия да са регулярни.
