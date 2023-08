Наближава Денят на Варна! Вижте празничната програма

© Varna24.bg Концерти, празнична заря и регата са част от събитията за Деня на Варна – 15 август – Успение на Света Богородица.



Празничната програма ще започне в 8.30 ч. в Катедралния храм "Успение Богородично“ със Света литургия, а в 10 ч. на пл. "Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде тържествено издигнат флагът на Варна, съобщиха от Община варна.



На ключови места в града - на входа на Морската градина, край фонтана на площад "Независимост", в Летния театър, на отворената зона на пристанището ще има концерти с музикални изпълнители от различни жанрове и с развлекателна програма за децата.



От 20 ч. на сцената на Летния театър по традиция кметът Иван Портних ще връчи на заслужили граждани на морския град високите звания и отличия "Почетен гражданин на Варна" и "За заслуги към Варна".



Концертът на свободната зона на пристанището ще бъде с участието на изпълнителите Александър Петров, Виктория Благоева, Deep Zone All Stars, DARA, 100 KILA, и гост-звездата от Австралия – Faydee.



Регата "Кор кароли“ ще може да се наблюдава от залива, а на Морска гара ще бъде организирано и изпращане на Павлин Надворни за участието му в регата "Global Solo Challenge".



Празнична програма:



08:30 ч. - Света литургия по случай Свето Успение Богородично – Ден на Варна



Място: Катедрален храм "Успение Богородично“



10:00 ч. - Издигане флага на Варна



Място: Площад "Св.св. Кирил и Методий“



18:00 ч. - Куклено интерактивно шоу за деца до 10 години Фабрика за приказки



Място: Сцена Раковина



19:00 ч. - Церемония по изпращане на ветроходеца Павлин Надворни за участието му в околосветската регата "Global Solo Challenge"



Място: Морска гара



19:00 ч. - Импровизирана клоунада за деца Улица Радост



Място: пл. "Антон Новак“



20:00 ч. - Церемония по награждаване с почетни звания и отличия и тържествен концерт с участието на: Стефан Георгиев, Искрен Пецов, звезди на Варненската държавна опера и Фолклорния ансамбъл Варна



Място: Летен театър



20:30 ч. - Симфоничен концерт край фонтана, с участието на Симфоничния оркестър и солисти на Държавна опера – Варна: Линка Стоянова, Жана Костова, Силвия Ангелова, Калина Жекова, Пламен Райков, Свилен Николов, Гео Чобанов и цигуларя Божидар Бенев, диригент Кръстин Настев



Място: Пл. "Независимост“



21:00 ч. - Празничен концерт с участието на: Faydee, DARA, Deep Zone All Stars, 100 KILA, Александър Петров, Виктория Благоева



Лазерно шоу



Място: Пристанище Варна – свободна зона



22:00 ч. - Нощно бягане Пътят към светлината – обиколка на Приморския парк



Място: Слънчевият часовник, вход на Морската градина



23:00 ч. – Празнична заря



Място: Акваторията на Варненския залив



Съпътстваща програма:



11 – 12.08./15:00 ч. - XIII Варненски младежки фестивал Фън Сити+



Място: пл. "Антон Новак" и локации в Морската градина



11 – 13.08./18:30 ч. - Рок фест "Рок приключение – Варна 2023“



Място: Аспарухов парк



11.08. - Джанго Зе, Forgot the Ten, Васко Кръпката, Милена



12.08. - Gasp, Symbolic, Sevi, Inteligent Music Project



13.08. - DRD, Tornado, Сигнал, Фондацията



11 – 15.08. - XXIII Международна ветроходна регата "Кор Кароли“



15.08./18,30 ч. - Официално награждаване на победителите



Място: Морска гара



12 – 13.08./09:30 ч. Турнир по плажен тенис Varna Day Open



13.08./15:00 ч. - официално награждаване на победителите.



Място: Южен плаж



12.08./19:30 ч. - Концерт на духовия оркестър на Военноморските сили



Място: Пл. "Независимост“



13.08./10:00 ч. XIV Детски и младежки културен форум "Най-сладкият ден“



Място: пл. "Антон Новак"



13.08./11:00 ч. - Шах фестивал за купата на Община Варна



13.08./18:00 ч. - Официално награждаване на победителите.



Място: Юнашки салон



15.08./18:00 ч. - Откриване на изложбата Операта – музикалната живопис



Място: Галерия "Ларго“