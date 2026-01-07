Наближава рожденият ден на варненската Свобода, отбелязват го с конкурс за снимки
© Varna Zoo
"Здравейте, приятели!
За рождения ден на нашата мечка този месец, искаме да направим конкурс за нейна любителска снимка. Можете да ни изпращате нейни снимки, които сте направили по време на разходка при нас, до 18.01.2026г.
На 19.01.2026г. ще качим снимките Ви за гласуване, а на 23.01.2026г. ще обявим 5 победителя!“.
Животното е във Варна от 2008 година. Пристигна от Русе, заедно с партньора си Карамуш, който обаче почина през 2014 година. На Свобода не е търсен нов партньор, тъй като размножаването на кафяви мечки извън дивата природа е забранено.
Кафявите мечки предпочитат да консумират храна, която е едновременно обилна и лесно достъпна. Структурата на челюстите им се е развила така, че да отговаря на техните хранителни навици. Диетата им варира значително в различните области въз основа на възможностите. През лятото и особено - през есента - плодовете на различни растения, включително и дребните горски плодове увеличават своя дял в диетата на кафявите мечки.
Още от категорията
/
Пиарът на Областна администрация във Варна с голям гаф: Изпрати снимка с нацистки поздрав до медиите
06.01
Община Варна: Рибарско пристанище "Карантината" е изградено в условията на сериозни управленски грешки
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето кога и къде във Варненско остават без електричество
11:04 / 03.01.2026
Ето къде има ограничения и ремонти по магистралите
08:49 / 03.01.2026
От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново...
16:25 / 02.01.2026
Грешка в цените заради еврото в известна верига във Варна
16:02 / 02.01.2026
Варненци все още избягват да плащат в евро
11:24 / 02.01.2026
Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в Св. св....
09:51 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.