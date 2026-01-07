Наближава рожденият ден на мечката Свобода във Варненския зоопарк. От там съобщиха какво планират за празника:"Здравейте, приятели!За рождения ден на нашата мечка този месец, искаме да направим конкурс за нейна любителска снимка. Можете да ни изпращате нейни снимки, които сте направили по време на разходка при нас, до 18.01.2026г.На 19.01.2026г. ще качим снимките Ви за гласуване, а на 23.01.2026г. ще обявим 5 победителя!“.Животното е във Варна от 2008 година. Пристигна от Русе, заедно с партньора си Карамуш, който обаче почина през 2014 година. На Свобода не е търсен нов партньор, тъй като размножаването на кафяви мечки извън дивата природа е забранено.Кафявите мечки предпочитат да консумират храна, която е едновременно обилна и лесно достъпна. Структурата на челюстите им се е развила така, че да отговаря на техните хранителни навици. Диетата им варира значително в различните области въз основа на възможностите. През лятото и особено - през есента - плодовете на различни растения, включително и дребните горски плодове увеличават своя дял в диетата на кафявите мечки.