Наблюдателни варненци: Това не е ли изключително опасно?!
Не е ясно дали вътре има захранващи кабели или други други съоръжения, но ситуацията може да стане опасна, тъй като любопитни деца обичат да пипат където не трябва.
Нашите читатели обясняват че таблото се намира на блок №78 на кръстовището между улиците "Младежка“ и "Фантазия“ в квартал "Трошево“.
