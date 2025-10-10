ЗАРЕЖДАНЕ...
Наблюдателни варненци: Вижте какво пише в Уикипедия за Европейското по волейбол и Варна
©
В страницата на Европейското първенство по волейбол за мъже 2026 в Уикипедия пише, че това и 34-тото му издание. За четвърти път домакини на събитието ще са четири държави – България, Финландия, Италия и Румъния. Отборът, който ще защитава титлата си, е Полша.
Събитието ще се проведе от 10 до 27 септември 2026 година.
След срещи през март 2025 г. Варна е избрана за домакин в България. През същия месец Клуж-Напока е обявен за място на провеждане на групата в Румъния.
На 6 юни 2025 г. Nokia Арена е обявена за домакин във Финландия.
На 19 август 2025 г. Неапол, Модена, Торино и Милано са обявени за домакини на срещите в Италия.
Освен това варненци са категорични, че морският град ще доведе повече любители на волейбола от различните държави, тъй като е с изявен туристически профил, спрямо столицата на България, като ще могат да съчетаят и спортното мероприятие, с плажа и водните атракции.
Припомняме, че вчера избухна скандал, след като бяга гласувани средства от Софийския общински съвет за провеждането на Европейското в столицата.
След това президентът на волейбола у нас Любомир Ганев допълни, че нищо не е решено. Това трябва да стане на 14 октомври.
Временният кмет на Варна Павел Попов и директорът на дирекция "Спорт" Кристиан Димитров също излязоха с позиции по темата.
Още по темата
Любо Ганев обяви: На 14-и ще се реши къде домакинстваме, има запитвания и от Бургас, Русе и Пловдив
09.10
Община Варна: Това решение е некоректно и лицемерно, федерацията дължи обяснение на варненската публика
09.10
Още от категорията
/
Ексклузивно във Varna24.bg: Варненци сигнализират за голям проблем с таксуването в градския транспорт
09.10
Варненец с шокиращи думи: Разминахме се на косъм с по-голяма трагедия при ралито край Аладжа манастир
06.10
Варненци: Такива гледки няма във "Владиславово" и "Аспарухово", където районните кметове са от ГЕРБ
02.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Защитата на Коцев с нови искания
22:54 / 09.10.2025
Временният кмет на Варна с апел волейболната федерация да преразг...
17:55 / 09.10.2025
Стабилно е състоянието на пострадалата на състезанието във Варна
16:06 / 09.10.2025
Звезди от "Ахат" с концерт за празника на варненския район "Младо...
16:18 / 09.10.2025
Служител на "Обреди" - Варна сви от касата близо 10 бона, оставен...
15:34 / 09.10.2025
Ръководството на Варна проведе важна среща с най-голямата и влият...
16:19 / 09.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.