"Какво ще си помислят чуждите отбори, научавайки от медиите, че Варна няма да е домакин на Европейското по волейбол за мъже, а в Уикипедия пише друго, че ще е? Това означава ли, че не сме предвидими като нация, че нищо у нас не е наред, че едно се говори, а накрая става съвсем друго". Този въпрос зададоха читатели на Varna24.bg.

В страницата на Европейското първенство по волейбол за мъже 2026 в Уикипедия пише, че това и 34-тото му издание. За четвърти път домакини на събитието ще са четири държави – България, Финландия, Италия и Румъния. Отборът, който ще защитава титлата си, е Полша.

Събитието ще се проведе от 10 до 27 септември 2026 година.

След срещи през март 2025 г. Варна е избрана за домакин в България. През същия месец Клуж-Напока е обявен за място на провеждане на групата в Румъния.

На 6 юни 2025 г. Nokia Арена е обявена за домакин във Финландия.

На 19 август 2025 г. Неапол, Модена, Торино и Милано са обявени за домакини на срещите в Италия.

Освен това варненци са категорични, че морският град ще доведе повече любители на волейбола от различните държави, тъй като е с изявен туристически профил, спрямо столицата на България, като ще могат да съчетаят и спортното мероприятие, с плажа и водните атракции.

Припомняме, че вчера избухна скандал, след като бяга гласувани средства от Софийския общински съвет за провеждането на Европейското в столицата.

След това президентът на волейбола у нас Любомир Ганев допълни, че нищо не е решено. Това трябва да стане на 14 октомври.

Временният кмет на Варна Павел Попов и директорът на дирекция "Спорт" Кристиан Димитров също излязоха с позиции по темата.