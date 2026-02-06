Сподели close
"Проблемите са комплекси и не са от вчера!“, така лаконично коментира д-р Румен Христов, началник на детска хирургия в МБАЛ "Св. Анна“ във Варна, предстоящото ѝ закриване от 1 март.

Днес Varna24.bg ви информира за позицията на управата на Окръжна болница, която бе разпратена като отворено писмо до медиите.

Д-р Христов обясни пред нашата медия, че е проведен разговор с управата на здравното заведение, но отказва да коментира повече проблема, като отново допълни, че той е от години насам.

Д-р Христов е завършва медицина в Медицински Университет – гр. Варна през 1989 г., специалности: Обща Хирургия и Детска хирургия. Републикански консултант е по Детска хирургия. Прилага специализирана и висококвалифицирана диагностична и лечебна дейност при деца от раждането им до 18 годишна възраст. Лекува деца с вродени и придобити хирургични заболявания на шията, гръдния кош, корема и гениталиите.

Осъществява диагностика и лечение на новородени и деца с вродени аномалии, лечение на усложнени заболявания на белия дроб и коремната кухина, гнойни процеси на костите и меките тъкани, изолирана и съчетана коремна и гръдна травма, ингвинална и пъпна херния, кисти на тестиса, апендицит и гнойни процеси и други.

Д-р Румен Христов притежава сертификати за извършване на горна и долна ендоскопия и торакоскопия.

Член е на Българското и Европейско дружество по детска хирургия.

Припомняме, че вчера пред сградата на Окръжна болница се събраха десетки варненци, които въпреки дъжда, изказаха своята подкрепа за медиците на детска хирургия, както и за всички, които работят във варненския "Пирогов“.