От 20 до 22 ноември в Народно читалище "Отец Паисий – 1934 г.“ ще се проведе ХI Национален студентски фолклорен фестивал "Срещи на приятелството“. Официалното откриване на проявата ще бъде на 20 ноември от 18:30 ч.Във фестивала ще вземат участие фолклорни студентски състави от Варна и страната. Специален гост-изпълнител на тазгодишното издание ще бъде Образцов център за художествено възпитание "Щефан Няга“ от гр. Твърдица, Република Молдова.Фестивалът се организира от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна в партньорство с Фолклорен ансамбъл "Гергана" към Техническия университет във Варна.Събитието е предпоставка за изява на български и чуждестранни студенти и осигурява среда за трайни творчески контакти и взаимоотношения. Създава възможност за съхраняване на българската културна идентичност и фолклорно изкуство, посочват организаторите.Входът за фестивала е свободен.