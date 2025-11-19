Национален студентски фолклорен фестивал ще се проведе във Варна
Във фестивала ще вземат участие фолклорни студентски състави от Варна и страната. Специален гост-изпълнител на тазгодишното издание ще бъде Образцов център за художествено възпитание "Щефан Няга“ от гр. Твърдица, Република Молдова.
Фестивалът се организира от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна в партньорство с Фолклорен ансамбъл "Гергана" към Техническия университет във Варна.
Събитието е предпоставка за изява на български и чуждестранни студенти и осигурява среда за трайни творчески контакти и взаимоотношения. Създава възможност за съхраняване на българската културна идентичност и фолклорно изкуство, посочват организаторите.
Входът за фестивала е свободен.
