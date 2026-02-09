На 4 април 2026 г., в навечерието на Деня на българската Конституция, във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ ще се проведе Националното студентско състезание по наказателноправни науки. Организатори на събитието са Клубът на юриста "Проф. Тамара Хинова“ към Студентския съвет и Юридическият факултет на университета. За втора поредна година Варненският свободен университет "Черноризец Храбър“ е домакин на инициативата, която утвърждава академичните традиции и създава възможности за професионално развитие на бъдещите юристи.Състезанието ще обедини студенти от водещи университети в страната, които ще демонстрират знания и умения в областта на материалното и процесуалното наказателно право. Основната цел на инициативата е насърчаване на юридическата култура, стимулиране на академичната активност и създаване на среда за обмен на опит и идеи между бъдещите юристи от различни висши училища. През изминалата година в състезанието участваха 12 отбора от шест водещи университета в България, което потвърди интереса и високия престиж на проявата.Националното студентско състезание по наказателноправни науки е важен елемент от политиката на Юридическия факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ за подготовка на висококвалифицирани специалисти и поддържане на високи академични стандарти. Университетът разполага с модерна материална база, утвърдени преподаватели и активна студентска общност, което създава отлични условия за провеждане на престижни академични форуми.Състезанието е предназначено за студенти от специалност "Право“ от трети до пети курс. Всяко висше учебно заведение може да излъчи до три отбора, като всеки отбор е съставен от четирима участници. Заявления за участие се подават онлайн чрез специален формуляр или на имейл адрес sustezanienpn@vfu.bg, като крайният срок за регистрация е 27 февруари 2026 г.Състезанието ще се проведе в два кръга. До втория кръг ще бъдат допуснати шест отбора, класирани от журито. В първия кръг участниците ще получат казус, който следва да бъде анализиран и правно квалифициран в рамките на един астрономически час. Допуска се използването на сборници със закони и съдебна практика на хартиен носител. След изтичане на времето всеки отбор ще представи своето решение пред жури, съставено от съдия, прокурор и трима хабилитирани преподаватели.Във втория кръг отборите ще изготвят проектодиспозитив и ще решават казус със съответна аргументация в областта на наказателнопроцесуалното право. Журито на състезанието ще бъде съставено от водещи експерти в областта на правото, сред които съдия от Апелативен съд, прокурор от Районна прокуратура и трима хабилитирани преподаватели от различни университети. Критериите за оценяване в първия кръг включват точна правна квалификация и ясна аргументация, а във втория кръг към тях се добавя и умението за убедително устно представяне на тезите.Отборите, класирани на първите три места, ще получат грамоти от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“, както и награди от организаторите и партньорите на състезанието. Всеки участник ще получи грамота за участие, издадена от университета.Състезанието ще се проведе в кампуса на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ във Варна, разположен на морския бряг, на около 10 минути от града и в непосредствена близост до природен парк "Златни пясъци“. Университетът разполага с общежитие, стол и охраняем паркинг.Допълнителна информация за събитието може да бъде получена от Ванеса Драгнева – председател на Клуба на юриста "Проф. Тамара Хинова“ към Студентския съвет, на телефон 0876 212 277 или на имейл sustezanienpn@vfu.bg.