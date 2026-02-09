Националното студентско състезание събира бъдещи юристи във Варна
Състезанието ще обедини студенти от водещи университети в страната, които ще демонстрират знания и умения в областта на материалното и процесуалното наказателно право. Основната цел на инициативата е насърчаване на юридическата култура, стимулиране на академичната активност и създаване на среда за обмен на опит и идеи между бъдещите юристи от различни висши училища. През изминалата година в състезанието участваха 12 отбора от шест водещи университета в България, което потвърди интереса и високия престиж на проявата.
Националното студентско състезание по наказателноправни науки е важен елемент от политиката на Юридическия факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ за подготовка на висококвалифицирани специалисти и поддържане на високи академични стандарти. Университетът разполага с модерна материална база, утвърдени преподаватели и активна студентска общност, което създава отлични условия за провеждане на престижни академични форуми.
Състезанието е предназначено за студенти от специалност "Право“ от трети до пети курс. Всяко висше учебно заведение може да излъчи до три отбора, като всеки отбор е съставен от четирима участници. Заявления за участие се подават онлайн чрез специален формуляр или на имейл адрес sustezanienpn@vfu.bg, като крайният срок за регистрация е 27 февруари 2026 г.
Състезанието ще се проведе в два кръга. До втория кръг ще бъдат допуснати шест отбора, класирани от журито. В първия кръг участниците ще получат казус, който следва да бъде анализиран и правно квалифициран в рамките на един астрономически час. Допуска се използването на сборници със закони и съдебна практика на хартиен носител. След изтичане на времето всеки отбор ще представи своето решение пред жури, съставено от съдия, прокурор и трима хабилитирани преподаватели.
Във втория кръг отборите ще изготвят проектодиспозитив и ще решават казус със съответна аргументация в областта на наказателнопроцесуалното право. Журито на състезанието ще бъде съставено от водещи експерти в областта на правото, сред които съдия от Апелативен съд, прокурор от Районна прокуратура и трима хабилитирани преподаватели от различни университети. Критериите за оценяване в първия кръг включват точна правна квалификация и ясна аргументация, а във втория кръг към тях се добавя и умението за убедително устно представяне на тезите.
Отборите, класирани на първите три места, ще получат грамоти от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“, както и награди от организаторите и партньорите на състезанието. Всеки участник ще получи грамота за участие, издадена от университета.
Състезанието ще се проведе в кампуса на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ във Варна, разположен на морския бряг, на около 10 минути от града и в непосредствена близост до природен парк "Златни пясъци“. Университетът разполага с общежитие, стол и охраняем паркинг.
Допълнителна информация за събитието може да бъде получена от Ванеса Драгнева – председател на Клуба на юриста "Проф. Тамара Хинова“ към Студентския съвет, на телефон 0876 212 277 или на имейл sustezanienpn@vfu.bg.
