ЗАРЕЖДАНЕ...
Националното турне "Пътят на предприемача" ще се проведе в Юнашкия салон във Варна
©
Това е второ издание на инициативата, организирана от София Тех Парк, съвместно с JA Bulgaria, дигиталния югозападен хъб Innovation Amp, The Recursive, #Breaking Grounds и ARC Foundation и тази година ще се проведе под мотото "AI, дигитализация и иновации“. "Пътят на предприемача“ vol.2 поставя специален акцент върху ролята на изкуствения интелект, дигитализацията и иновациите като ключови двигатели за бъдещето на предприемачеството и икономиката. Организаторите и партньорите обединяват усилия, за да създадат платформа, която вдъхновява младите хора и насърчава предприемаческата култура в България.
Събитието ще се проведе от 16:30 ч. в Юнашкия салон и участието в него е безплатно, след предварителна резервация.
Още от категорията
/
Прокурорът по делото "Коцев": Екипът от наблюдаващи прокурори ще анализира доказателствата и настоящия съдебен акт
10.10
Увековечават едни от създателите на ММФ "Варненско лято" - музикантите Асен и Найден Найденови
10.10
Община Варна се похвали
10.10
Председателят на варненския парламент: Надяваме се, че Европейското първенство по волейбол ще бъде във Варна
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Протест във Варна заради скандала с насилие над дете в Каблешково...
11:10 / 11.10.2025
Важно за всички, които ще пътуват по пътя Бургас – Варна!
09:06 / 11.10.2025
Облачно с кратки превалявания днес във Варна
08:40 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.