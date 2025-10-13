Варна е трета спирка от националното турне "Пътят на предприемача“ и ще бъде негов домакин на 16 октомври (четвъртък). Неговата цел е да събере предприемаческите общности от различни региони с водещи експерти и организации, които подкрепят стартиращи компании и млади таланти. Участниците ще имат възможност да чуят вдъхновяващи истории за успех, да получат практически насоки за стартиране и развитие на бизнес, както и да се запознаят с актуални програми за финансиране и подкрепа на иновативни проекти.Това е второ издание на инициативата, организирана от София Тех Парк, съвместно с JA Bulgaria, дигиталния югозападен хъб Innovation Amp, The Recursive, #Breaking Grounds и ARC Foundation и тази година ще се проведе под мотото "AI, дигитализация и иновации“. "Пътят на предприемача“ vol.2 поставя специален акцент върху ролята на изкуствения интелект, дигитализацията и иновациите като ключови двигатели за бъдещето на предприемачеството и икономиката. Организаторите и партньорите обединяват усилия, за да създадат платформа, която вдъхновява младите хора и насърчава предприемаческата култура в България.Събитието ще се проведе от 16:30 ч. в Юнашкия салон и участието в него е безплатно, след предварителна резервация.