На 4 октомври (събота) ще се проведе 25-ото издание на лекоатлетическия крос "Варна“, организиран от СК "Черно море – Атлетик“ с подкрепата на Дирекция "Спорт“ към Община Варна.Заявки за участие са подали над 100 състезатели от 15 клуба в страната: СКЛА "Лудогорец“ (Разград), СКЛА "Добруджа“ (Добрич), СК "Етър“ (Велико Търново), СК "Олимп“ (Силистра), СКЛА "Шумен“, СК "Атлет 2004“ (Малко Търново), СКЛА "Евър“ (Варна), КЛА "Локомотив“ (Дряново), СКЛА "Дунав“ (Русе), СКЛА "Тангра“ (Варна), КЛА "Правец“, СК "Супер спорт“ (Варна), СКЛА "Локомотив“ (София), СКЛА "Виктория“ (Варна) и СКЛА "Добруджа 99“ (Добрич).Състезателите ще бъдат разделени в 8 възрастови групи, като момичетата до 16 г. ще премерят сили на 1000 м, а момчетата и девойки младша възраст - на 2000 м. Юношите младша възраст и девойките старша възраст ще се състезават на 3000 м, юношите старша възраст и жените на 4000 м, а мъжете - в най-дългата дистанция – 6000 м.Стартът на състезанието е планиран за 10:00 часа на Алеята на възрожденците под Летния театър, като след финала на всяка дисциплина ще има награждаване.