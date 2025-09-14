ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 120 автомобила участваха в Националния конкурс за елегантност "Николай Колев – Бижуто"
©
На входа на Морската градина пред Слънчевия часовник почитателите на класиката имаха възможност да разгледат и да се снимат с отлично поддържани автомобили от всички клубове в цялата страна и да се насладят на уникални модели с дизайнерски подход и историческа стойност.
Участниците в конкурса традиционно са разделени в различни автомобилни класове:
- Довоенни автомобили, произведени до 1945 г.;
- Лимузини;
- Кабриолети;
- Купета;
- Поршета;
- Американски стил "Sunset Boulevard"
- Италианска класика " Долче Вита“
- Френски шик "Ален Делон“
- “King of the Road" – хотроди и мотори
- Янгтаймери;
- Социалистически модели;
Сред специалните награди, които се връчиха в края на конкурса, е и награда от името на кмета на Варна. Заместник-кметът Илия Коев връчи купата на собственика на автомобил Ауди 80, избран с гласовете на журито.
Над 1000 души от посетителите бяха гласували за своя фаворит, като специалната награда на публиката беше връчена от Мис Варна 2025 Яна Стоянова на най-стария автомобил в конкурса – американският Буик, модел Виктория, произведен през 1933 г.
Голямата награда на конкурса беше изненада и за публиката, и за организаторите. Журито реши това да е тъмнозеленият Фолксваген Бийтъл, който се виждаше отдалеч, окачен на кран на входа на морската градина. "Бръмбарът“ е собственост на наследниците на Николай Колев – Бижуто и с него той приживе е участвал в ретроралита.
Дъщерята на патрона на конкурса - Мирела Ненкова, направи още един жест на подкрепа и съпричастност, като присъди специалния приз "Бижуто“, посветен на доайена на ретро движението у нас, не на автомобил, а на личност. Това е основателят на ретромузея във Варна Цветан Атанасов, който се бори с онкологично заболяване. Треньорът на ПФК "Черно море“ Илиян Илиев отличи тазгодишния носител на приза "Култов автомобил“ и това е италианецът под номер 42 – Алфа Ромео.
Всички собственици на автомобилите в конкурса са ги пазили като бижута, отбелязаха членовете на професионалното жури. Те споделиха, че водещи критерии при избора им са били трудът и старанието при поддръжката, но най-вече любовта към автомобила. Организаторите с радост отбелязаха, че тази година в конкурса за елегантност са се включили повече притежатели на ретровозила, които ги поддържат със собствен труд и умения.
Автомобилният парад на елегантността привлече стотици варненци, като в рамките на събитието имаше музикална програма с участието на Орлин Павлов и младата варненка Бриана Петрова. Водещ на церемонията по награждаването беше Ники Кънчев.
Още от категорията
/
Кирил Петков, минути след делото "Коцев": Когато загубим съдебната система напълно, нямаме вече правов ред. Това е хаос!
12.09
172 осмокласници ще прекрачат за първи път прага на най-старото средно техническо училище във Варна
12.09
Проф. д-р Добринка Чанкова е отличена с академична награда от Глобалната академия за обучение и изследвания
12.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възмутен варненец: Това не оправдава подобна мутренска агресия, а...
10:00 / 13.09.2025
SENSHI 28 Grand Prix: Бойците преминаха кантара – готови за тежки...
09:42 / 13.09.2025
"Синеокият самурай" пристигна във Варна за важен турнир
09:17 / 13.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.