Над 120 от най-красивите ретроавтомобили от цяла България днес бяха във Варна за участие в четвъртото издание на Националния конкурс за елегантност "Николай Колев – Бижуто“. Парадът на ретровозила се провежда под егидата на Община Варна.На входа на Морската градина пред Слънчевия часовник почитателите на класиката имаха възможност да разгледат и да се снимат с отлично поддържани автомобили от всички клубове в цялата страна и да се насладят на уникални модели с дизайнерски подход и историческа стойност.Участниците в конкурса традиционно са разделени в различни автомобилни класове:- Довоенни автомобили, произведени до 1945 г.;- Лимузини;- Кабриолети;- Купета;- Поршета;- Американски стил "Sunset Boulevard"- Италианска класика " Долче Вита“- Френски шик "Ален Делон“- “King of the Road" – хотроди и мотори- Янгтаймери;- Социалистически модели;Сред специалните награди, които се връчиха в края на конкурса, е и награда от името на кмета на Варна. Заместник-кметът Илия Коев връчи купата на собственика на автомобил Ауди 80, избран с гласовете на журито.Над 1000 души от посетителите бяха гласували за своя фаворит, като специалната награда на публиката беше връчена от Мис Варна 2025 Яна Стоянова на най-стария автомобил в конкурса – американският Буик, модел Виктория, произведен през 1933 г.Голямата награда на конкурса беше изненада и за публиката, и за организаторите. Журито реши това да е тъмнозеленият Фолксваген Бийтъл, който се виждаше отдалеч, окачен на кран на входа на морската градина. "Бръмбарът“ е собственост на наследниците на Николай Колев – Бижуто и с него той приживе е участвал в ретроралита.Дъщерята на патрона на конкурса - Мирела Ненкова, направи още един жест на подкрепа и съпричастност, като присъди специалния приз "Бижуто“, посветен на доайена на ретро движението у нас, не на автомобил, а на личност. Това е основателят на ретромузея във Варна Цветан Атанасов, който се бори с онкологично заболяване. Треньорът на ПФК "Черно море“ Илиян Илиев отличи тазгодишния носител на приза "Култов автомобил“ и това е италианецът под номер 42 – Алфа Ромео.Всички собственици на автомобилите в конкурса са ги пазили като бижута, отбелязаха членовете на професионалното жури. Те споделиха, че водещи критерии при избора им са били трудът и старанието при поддръжката, но най-вече любовта към автомобила. Организаторите с радост отбелязаха, че тази година в конкурса за елегантност са се включили повече притежатели на ретровозила, които ги поддържат със собствен труд и умения.Автомобилният парад на елегантността привлече стотици варненци, като в рамките на събитието имаше музикална програма с участието на Орлин Павлов и младата варненка Бриана Петрова. Водещ на церемонията по награждаването беше Ники Кънчев.