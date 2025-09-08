ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 120 ретро автомобила и Орлин Павлов идват към Варна
Над 120 автомобила от ретро клубове от цялата страна ще бъдат представени в различни категории – довоенни, лимузини, кабриолети, купета, поршета, американски и европейски класики, хотроди, мотори, янгтаймери и социалистически модели.
Журито ще присъди награди като отличието на кмета на Варна, култов автомобил, BMW награда и специалната "Бижуто“ в памет на Николай Колев. Публиката ще може да гласува за любимия си автомобил, а един от гласувалите ще спечели диамант, връчен от Мис Варна 2025 – Яна Стоянова, предаде Moreto. net.
Музикалната програма включва Орлин Павлов и младата певица Бриана Петрова. Водещ на събитието е Ники Кънчев. Конкурсът започва в 10:30 ч. и ще продължи до около 16:30 ч., под егидата на Община Варна и с партньорството на BMW България.
