На 22 март, неделя, в Юнашкия салон ще се проведе деветото издание на шахматния турнир "Мемориал Теодоси Костадинов“. Събитието се организира от ШК "Каиса“ с председател Минко Шипков и с подкрепата на Дирекция "Спорт“ към Община Варна.Турнирът ще се играе в 7 кръга по Швейцарската система, а до момента участие са заявили над 120 шахматисти от България, както и представители на федерациите на Франция, Украйна и Румъния.Състезанието ще се проведе в два потока – за подрастващи и категория OPEN. Първите партии започват в 10:30 ч., а награждаването на победителите е предвидено за 16:30 ч. Главен съдия на турнира е Димитър Янев.Турнирът е посветен на легендарния треньор, състезател и шахматен деятел Теодоси Костадинов – майстор на спорта и основател на ШК "Каиса“.