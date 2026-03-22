Над 120 шахматисти се събират във Варна днес
©
Турнирът ще се играе в 7 кръга по Швейцарската система, а до момента участие са заявили над 120 шахматисти от България, както и представители на федерациите на Франция, Украйна и Румъния.
Състезанието ще се проведе в два потока – за подрастващи и категория OPEN. Първите партии започват в 10:30 ч., а награждаването на победителите е предвидено за 16:30 ч. Главен съдия на турнира е Димитър Янев.
Турнирът е посветен на легендарния треньор, състезател и шахматен деятел Теодоси Костадинов – майстор на спорта и основател на ШК "Каиса“.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.