ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 1250 първокурсници прекрачиха прага на ТУ-Варна
©
Университетът, който вече 63 години е утвърдено средище на знание и иновации, тази година посреща над 1250 първокурсници в образователно-квалификационните степени "Бакалавър“ и "Професионален бакалавър“, както и повече от 200 новоприети в степен "Магистър“.
Церемонията започна с въвеждането на академичното ръководство и издигането на знамето на ТУ – Варна под звуците на студентския химн "Gaudeamus Igitur“ и националния химн на Република България. Беше отслужен и тържествен водосвет за здраве и благоденствие на академичната общност от отец Василий Шаган и отец Алексей.
В приветственото си слово ректорът на университета проф. д-р Драгомир Пламенов подчерта значението на академичните традиции и призова новоприетите студенти да бъдат упорити, смели и вдъхновени в стремежа си към знание и развитие.
Поздрав към първокурсниците отправи и председателят на Студентския съвет Николай Георгиев, а от името на новоприетите студенти слово изнесе Вероника Вълковска, приета с най-висок бал в специалност "Изкуствен интелект“.
В рамките на церемонията бяха наградени студентите с най-високи резултати при приема във всеки от факултетите и колежа на ТУ – Варна. Отличени бяха:
Вероника Мирославова Вълковска и Белис Исметова Алиосманова – специалност "Изкуствен интелект“, ФИТА;
Петър Петров Куцаров – специалност "Електроенергетика“, ЕТФ;
Мария Коротуненко – специалност "Топлотехника и инвестиционно проектиране“ и Симона Грънчарова – специалност "Индустриален дизайн“, КФ;
Борислав Пламенов Банков – специалност "Агрономство“, МТФ.
Емоционален акцент в церемонията бе тържественото произнасяне на Академичната клетва на първокурсника, с която студентите обещаха да съхраняват авторитета и традициите на Алма Матер и да вървят по пътя на знанието и личностното развитие.
Празничната програма бе обогатена с музикален поздрав от Представителния духов оркестър при НУИ "Добри Христов“ – Варна с диригент Любомир Александров.
Тържеството завърши с изнасяне на университетското знаме и раздаване на студентските книжки на първокурсниците, с пожелание за успешна и вдъхновяваща академична година.
Още от категорията
/
Кирил Петков: Приоритет номер едно от днес и утре, и вдругиден е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода
27.09
Шестима съдебни помощници от Окръжен съд – Варна ще преминат обучение за подготовка като младши съдии
26.09
Местна комисия за борба с трафика на хора във Варна проведе обучение за служители на "Гранична полиция"
26.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Атанас Зафиров от Варна за безводието: Нямаме магическа пръчка да...
19:07 / 28.09.2025
Варненец в топ 5 на световен конкурс за модели, тренира и волейбо...
18:38 / 28.09.2025
Поредно очарователно попълнение за зоопарка във Варна - бебе кенг...
18:25 / 28.09.2025
Стотици варненци подкрепиха световните ни вицешампиони пред входа...
17:36 / 28.09.2025
Днес варненци ще се придвижват пеша: Морската столица се включва ...
10:23 / 28.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.