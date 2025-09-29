Пред сградата на Ректората на Техническия университет във Варна днес се проведе тържествената церемония по откриването на новата академична година. Събитието събра академичното ръководство, преподаватели, студенти и десетки официални гости от държавни институции, бизнеса и академичната общност.Университетът, който вече 63 години е утвърдено средище на знание и иновации, тази година посреща над 1250 първокурсници в образователно-квалификационните степени "Бакалавър“ и "Професионален бакалавър“, както и повече от 200 новоприети в степен "Магистър“.Церемонията започна с въвеждането на академичното ръководство и издигането на знамето на ТУ – Варна под звуците на студентския химн "Gaudeamus Igitur“ и националния химн на Република България. Беше отслужен и тържествен водосвет за здраве и благоденствие на академичната общност от отец Василий Шаган и отец Алексей.В приветственото си слово ректорът на университета проф. д-р Драгомир Пламенов подчерта значението на академичните традиции и призова новоприетите студенти да бъдат упорити, смели и вдъхновени в стремежа си към знание и развитие.Поздрав към първокурсниците отправи и председателят на Студентския съвет Николай Георгиев, а от името на новоприетите студенти слово изнесе Вероника Вълковска, приета с най-висок бал в специалност "Изкуствен интелект“.В рамките на церемонията бяха наградени студентите с най-високи резултати при приема във всеки от факултетите и колежа на ТУ – Варна. Отличени бяха:Вероника Мирославова Вълковска и Белис Исметова Алиосманова – специалност "Изкуствен интелект“, ФИТА;Петър Петров Куцаров – специалност "Електроенергетика“, ЕТФ;Мария Коротуненко – специалност "Топлотехника и инвестиционно проектиране“ и Симона Грънчарова – специалност "Индустриален дизайн“, КФ;Борислав Пламенов Банков – специалност "Агрономство“, МТФ.Емоционален акцент в церемонията бе тържественото произнасяне на Академичната клетва на първокурсника, с която студентите обещаха да съхраняват авторитета и традициите на Алма Матер и да вървят по пътя на знанието и личностното развитие.Празничната програма бе обогатена с музикален поздрав от Представителния духов оркестър при НУИ "Добри Христов“ – Варна с диригент Любомир Александров.Тържеството завърши с изнасяне на университетското знаме и раздаване на студентските книжки на първокурсниците, с пожелание за успешна и вдъхновяваща академична година.