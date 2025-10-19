Двудневно зонално съвещание, организирано от Апелативен съд – Варна и Националния институт на правосъдието, събра над 130 съдии, ПР-специалисти и съдебни служители. Те се обучаваха по теми, свързани с отношенията в екипа, предотвратяването и управлението на комуникационни кризи. Участниците бяха представители на районните и окръжните съдилища в Североизточна България, на Апелативния и Административния съд във Варна. Включиха се и ръководствата на апелативните съдилища в София, Пловдив и Бургас.От психолога и психотерапевт Мадлен Алгафари съдиите научиха как да разпознават основните модели на поведение и звената на емоционална интелигентност. Лекторът припомни полезни техники за справяне със стреса, за овладяване на напрежението в съдебната зала и за разпити на деца. "Към всеки човек има различен вид ключ. Нужно е да откриете правилния“, посъветва Мадлен Алгафари.Журналистът на бТВ и доктор по конституционно право Десислава Ризова очерта пресечните точки между третата и четвъртата власт. "Медиите не търпят информационен вакуум. Ако вие не им предоставите достоверна и навременна информация, може да я получат в изкривен и манипулиран вид от други източници. Затова е важно съдът да говори“, категоричен бе репортерът. Десислава Ризова обърна внимание на публичния натиск при дела, свързани с политически фигури и организирани протести.ПР-специалистът на Апелативен съд – Варна Десислава Кръстева наблегна на значението на отворените врати на съда и откритостта на институциите при дела с медиен интерес. С примери бяха демонстрирани очакванията на обществото и лидерите на мнение в социалните мрежи, както и утвърдени техники за реакция при комуникационни кризи.Служителят за връзки с обществеността на Окръжния съд във Варна Диана Иванова постави акцент върху отношенията в екипа. Добрата вътрешна комуникация в много случаи може да предотврати кризисни ситуации. Участниците се увериха как едно на пръв поглед безобидно техническо забавяне може да постави под въпрос прозрачността.Председателят на Варненския апелативен съд Марин Маринов благодари на Националния институт на правосъдието, Института за психо-телесна терапия и бТВ Медия груп за успешното провеждане на зоналното съвещание. "Този семинар всъщност започва от утре – с това как всеки от нас, съдии и съдебни служители, ще приложи наученото. Защото от всяко наше действие в и извън съдебната зала зависи как гражданите възприемат и разбират съдебната власт“, заключи съдия Маринов.