Над 1700 студенти започнаха от днес обучението си в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, от които над 1300 в българоезичните програми и 400 – в англоезичните по "Медицина“ и "Дентална медицина“.По традиция новата академична година бе открита с тържествена церемония пред сградата на Ректората. "Пътят, който сте избрали, не е лесен. Медицинските науки изискват труд, отдаденост и постоянство. Ще срещнете много предизвикателства, но именно те ще Ви изградят като подготвени и уверени професионалисти“, обърна се към първокурсниците проф. д-р Димитър Райков, ректор на университета.Събитието уважиха областният управител, ректори на варненски университети, директори на болници, членове на Съвета на настоятелите и на Академичния съвет на МУ – Варна, представители на съсловни организации, медии и граждани. По-късно първокурсниците бяха посрещнати официално от ръководствата на факултетите и на колежа. Учебната година бе открита и във филиалите на университета в Шумен, Велико Търново и Сливен.МУ – Варна отчита изключително успешна кандидатстудентска кампания за учебната 2025/2026 година. Подаването на документи се осъществи изцяло онлайн чрез специално създадена платформа, а кандидатстудентските изпити – предварителни и редовни – преминаха при отлична организация. За поредна година университетът остана единственият в страната, в който изпитните комбинации се генерират в деня на изпита пред кандидатите, гарантирайки пълна прозрачност.Тази година броят на кандидатите е още по-висок от миналогодишния – 3264 души, с 11% повече в сравнение с предходната година.Интересът към специалностите "Медицинска сестра“ и "Акушерка“ бележи ръст както във Варна, така и във филиалите. От учебната 2025/2026 година тези специалности са със статут на "защитени“, а новоприетите студенти (държавен прием) са освободени от такси за обучение. Утвърдени бяха и допълнителни места за държавен прием за "Медицинска сестра“ – с 38 повече от заявените 150. Резултатът- всички 188 места по специалността са запълнени.В партньорство с ВМА – София и ВВМУ – Варна, университетът реализира нов прием и в уникалните направления "Военен лекар“ (18 студенти) и "Военна медицинска сестра“ (7 студенти).През 2025/2026 година в МУ – Варна ще се обучават студенти в 35 специалности – 33 на български и 2 на английски език ("Медицина“ и "Дентална медицина“). Открита е и нова специалност – "Логопедия“, магистър.Изключително висок интерес предизвика и възможността за обучение по "Медицина“ по държавна поръчка със сключен договор с лечебно заведение – всички 58 места са запълнени.Засилен е интересът и към обучението срещу заплащане – приети са близо 300 студенти в българоезичните програми и 400 чуждестранни студенти в англоезичните.Новоприетите чуждестранни студенти са от 54 държави, най-много от Германия, Великобритания, Индия и Ирландия, а за първи път има представители от Китай, Албания и Грузия.