Краткосрочен общински дълг в размер на малко над 19 млн. евро, планира да изтегли Община Варна. Той е за осигуряване на мостово финансиране по 25 проекта, реализирани по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Това стана ясно на днешното заседание на комисията по финанси и бюджет, на което съветниците дадоха зелена светлина за теглене на кредита.Предложението е свързано с нуждата от финансиране и рефинансиране на допустими възстановими разходи по проектите, чието изпълнение навлиза в заключителна фаза. По-голямата част от проектите приключват в кратък период от време. Затова на Общината ще ѝ е необходим значителен финансов ресурс за извършване на окончателните плащания, които ще бъдат дължими в един и същи период, бе изтъкнато в зала "Пленарна“.Крайните срокове за изпълнение на проектите са в периода от 31 март до 30 юни 2026 г., като договорите са с различни дати на приключване. В този интервал средствата, които общината ще получава от съответните Структури за наблюдение и докладване (СНД), няма да бъдат достатъчни за покриване на всички възникнали дължими междинни плащания. Поради това се предвижда осигуряване на мостово финансиране в размер до 19 099 605 евро, което ще бъде възстановено на Община Варна след одобряване на окончателните плащания.Заемът се предлага да бъде поет от "Фонд ФЛАГ“ ЕАД, като максималният срок за погасяване е до една година от подписване на договора. Средствата ще се усвояват поетапно, според нуждите на отделните проекти, като крайният срок за усвояване е до 30 юни 2026 г.Според общинската администрация заемът няма да окаже съществено влияние върху бюджета на Варна, тъй като главницата ще бъде погасена със средства от НПВУ. Финансовият ефект се изразява основно в разходите за лихви и такси, които по прогнози възлизат съответно на 739 400 евро и 24 500 евро.Значителна част от проектите, за чието изпълнение Община Варна планира да поеме краткосрочен дълг, са насочени към образователната инфраструктура – изграждане на нови сгради за две общински училища, основни ремонти и мерки за енергийна ефективност в училища като ОУ "Добри Чинтулов“, ОУ "Св. св. Кирил и Методий“, ОУ "Йордан Йовков“, както и в детска градина №17 "Д-р Петър Берон“. В списъка фигурира и проектът за изграждане и функциониране на Черноморски младежки център.Друга голяма част от проектите е свързана с енергийната ефективност. Те включват обновяване на сградата на НЧ "Христо Ботев 1928“ и на спортен комплекс "Локомотив“, модернизация на уличното осветление в ж.к. "Чайка“, както и енергийно обновяване на множество многофамилни жилищни сгради в различни части на града.В областта на социалните дейности водещо място заема проектът за ремонт и модернизация на Дома за стари хора "Гергана“, а в културния сектор – проектното предложение за "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна“.