Комисията за допускане до конкурс за заемане на длъжността "директор“ на общински детски градини във Варна, назначена със заповед на кмета от 9 септември тази година, публикува списъка на допуснатите кандидати, научи Moreto.net.Допуснати до участие са:Анна Кънева, Александрина Димитрова-Гавраилова, Бояна Йорданова, Бояна Пенева, Венета Вълканова, Виктория Петкова, Даниела Рускова, Даниела Георгиева, Зорница Иванова, Ивелина Иванова, Кремена Димова, Красимира Крумова, Камелия Димитрова, Мариана Митева, Милена Косева, Мариела Кирилова, Марина Янчева, Румяна Колева, Свилена Динкова, Стефка Дянкова и Христина Балушева.Има и трима недопуснати кандидати, като причината при един от тях е липса на документ за учителски стаж, а при другите двама - липса на медицинско удостоверение по Наредба №4/2016.Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за датата, часа и мястото на писмения изпит по електронна поща, като информация ще бъде публикувана и на сайта на община Варна.Конкурсът за директори на 15 детски градини във Варна бе обявен в началото на август. Търсят се ръководители на следните забавачници:ДГ № 4 "Теменужка“ – гр. Варна, ул. "Шейново“ №18ДГ № 5 "Слънчо“ – гр. Варна, ул. "Юрий Венелин“ №5ДГ № 9 "Ален мак“ – гр. Варна, ж.к. "Чайка“ до бл. 61ДГ № 13 "Мир“ – гр. Варна, ул. "Никола Михайловски“ №6ДГ № 14 "Дружба“ – гр. Варна, ул. "Дубровник“ №56ДГ № 16 "Слънчева дъга“ – гр. Варна, ул. "Уйлям Гладстон“ №5ДГ № 19 "Славейче“ – гр. Варна, ул. "Студентска“ №7ДГ № 20 "Бриз“ – гр. Варна, местност "Салтанат“ №83ДГ № 25 "Златно зрънце“ – гр. Варна, ж.к. "Младост“ до бл.127ДГ № 27 "Успех“ – гр. Варна, ул. "Петко Стайнов“ №3ДГ № 28 "Пролет“ – гр. Варна, ул. "Милосърдие“ №10ДГ № 33 "Делфинче“ – гр. Варна, бул. "Република“ срещу КауфландДГ № 34 "Лястовичка“ – гр. Варна, ж.к. "Възраждане“ I, до бл.3ДГ № 48 "Ран Босилек“ – с. Тополи, ул. "Александър Димитров“ №58ДГ № 50 "Зорница“ – с. Звездица, ул. "Феникс“ №47Първият етап е писмен изпит, който включва решаване на тест. Следва събеседване с кандидата, което включва и решаване на казуси, и защита на концепция за стратегическо управление на институцията.Сред изискванията към кандидатите за длъжността директор на детска градина са висше образование с професионално-квалификационна степен "магистър“ и минимум 5 години учителски трудов стаж.