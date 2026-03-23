Над 21,6 млн. евро ще бъдат конфискувани от трима българи
Властите в северната ни съседка са поискали признаване на санкциите от българския съд. Тримата обжалваха решенията на Окръжния съд във Варна, с които е била призната и приета за изпълнение присъдата на съда в Констанца.
Производството е по реда на Закона за признаване изпълнение и изпращане на актове за конфискация и решения за налагане на финансови санкции и на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация.
В три отделни дела трите състава на Апелативен съд – Варна намериха жалбите за неоснователни. Правилно и законосъобразно, Окръжният съд е приел, че няма основания да бъде отказано признаване на акта за конфискация. Апелативен съд – Варна в решенията си подчерта, че не става дума за наказанието "конфискация“ съгласно българския закон, а за отнемане в полза на държавата на пряка облага от престъпление. Съгласно Регламент (ЕС) 2018/1805 конфискацията представлява всяка мярка, постановена с окончателно съдебно решение, която води до отнемане на имущество или парична стойност, произтичаща пряко или косвено от престъпна дейност, независимо от нейната квалификация във вътрешното право на издаващата или на изпълняващата държава. Целта е извършителят да бъде лишен от икономическата полза от престъплението и да се предотврати последваща престъпна дейност.
Решенията не подлежат на обжалване.
