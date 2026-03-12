Над 2200 пожара във Варна за 2025 година
© ОДМВР-Варна
През периода бяха организирани 10 обучения със спонтанни доброволци, както и инициативи от типа "Ден на отворените врати", насочени към информираност и превенция сред гражданите. В рамките на отчетния период бе създаден специализиран екип, предоставящ методическа и експертна подкрепа при актуализирането на Областния авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море. Паралелно с това бяха обновени и стратегическите документи за защита при бедствия на областно ниво.
Осъществен бе контрол по прилагането на Закона за защита при бедствия. В резултат на извършените проверки са съставени 28 констативни акта, издадени са 651 протокола и 6 акта за установяване на административни нарушения. Служителите от група "Оперативен център" са приели и обработили общо 4779 сигнала. Реагирано е при 2242 пожара и 765 случая на оказване на техническа помощ. Регистрирани са и 189 неверни повиквания, за които също са били ангажирани ресурси. С цел гарантиране на сигурността през активния туристически период в Пето РУ – Златни пясъци бяха изпратени служители от различни части на страната, които поеха дежурства в курортния комплекс и на територията на район "Приморски".
Допълнително четирима огнеборци бяха командировани в град Бяла. Сред утвърдените добри практики се откроява активната работа за повишаване подготовката на доброволните формирования и изграждането на устойчива координация при действия в сложни аварийни ситуации. За единадесета поредна година служители на дирекцията са основни организатори на Международния клубен турнир по пожароприложен спорт за купа "Одесос"."
На представянето на анализа присъства и директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – главен комисар Александър Джартов, който даде много добра оценка за работата на местната структура.
