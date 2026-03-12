Повече от 230 рисунки на ученици от 45 училища във Варна и областта събра ученическият конкурс "Водата е дар! Запази я!“, организиран от Водоснабдяване и канализация – Варна по повод Световния ден на водата.Инициативата се проведе в периода 15 януари – 8 март 2026 г. и е част от образователната кампания на дружеството, насочена към насърчаване на разумното използване и опазване на водните ресурси. Целта на конкурса е да привлече вниманието на децата и младите хора към значението на водата за живота и бъдещето на планетата.В конкурса участваха ученици от I до XII клас, разпределени в три възрастови групи. Чрез своите рисунки те представиха различни гледни точки към темата за водата – като източник на живот, като природно богатство, което трябва да се пази, и като символ на отговорността към природата. Най-активни бяха учениците от първите две възрастови категории – I – IV клас и V – VII клас.Яна Маринова – заместник-управител на ВиК – Варна,Светромир Петков – художник и графичен дизайнер, член на екипа на кампанията "Водата е дар! Запази я!“, Светослава Георгиева – директор на дирекция "Култура“ в Община Варна, Виктория Митева – собственик на Арт галерия Папийон,и Милена Кирчева – художник и арт терапевт.Журито определи победителите в трите възрастови категории, както и 12 рисунки, които ще получат поощрителни награди. Всички участници ще получат грамоти за участие, а специални отличия ще бъдат връчени и на училищата, изпратили най-много рисунки.Ръководството на "Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД благодари на всички училищни директори, преподаватели по рисуване, родители, както и на РУО на МОН – Варна, участвали активно в реализацията на идеята темата за опазването на водните ресурси да стане част от ежедневието на децата от Варненска област.Церемонията по награждаването ще се състои на 23 март 2026 г. от 18:00 часа в Арт салон на Радио Варна, където ще бъде открита и изложба с отличените детски творби.Конкурсът "Водата е дар! Запази я!“ е част от усилията на "ВиК – Варна“ да насърчава екологичната култура сред младите хора и да превърне темата за пестенето и опазването на водата в естествена част от ежедневието на децата и техните семейства.