Над 50 декара е обхванал пожарът над "Аспарухово", на място са шест пожарни, доброволци и водоноска
Към момента екипи все още се опитват да го овладеят. На терен са изпратени шест пожарни и водоноска, а за потушаването работят и доброволци.
От кадрите се вижда, че пожарът е в близост до къщи в региона. Въпреки това от полицията уверяват, че няма опасност за граждани и населени места.
Причините за възникването на огнената стихия остават неясни. По последна информация на МВР пожарът е низов.
