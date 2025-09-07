Пожарът над квартал "Аспарухово" е обхванал между 50 и 60 дка. Това съобщиха от МВР за "Фокус". Сигналът за бедствието е постъпил малко след 12:00 днес, като първоначално са горели сухи треви. От полицията в града съобщиха, че вече е обхванал местност "Джанавара", полята и част от гора.Към момента екипи все още се опитват да го овладеят. На терен са изпратени шест пожарни и водоноска, а за потушаването работят и доброволци.От кадрите се вижда, че пожарът е в близост до къщи в региона. Въпреки това от полицията уверяват, че няма опасност за граждани и населени места.Причините за възникването на огнената стихия остават неясни. По последна информация на МВР пожарът е низов.