© виж галерията Над 50 събития са включени в програмата на Международния музикален фестивал "Варненско лято“, който се открива утре - 26 юни от 20 ч. в Летния театър във Варна, а при лошо време - в ДТ "Стоян Бъчваров“.



"2021 година се оказа изпълнена с интересни юбилейни дати - 95 години от създаването на ММФ "Варненско лято“, 100 години чества ДТ "Стоян Бъчваров“, отбелязваме и един век от обявяването на Варна за курортен град. Това са прекрасни дълголетни традиции в сферата на изкуството, културата и туризма, които създават неповторимия духовен живот, който е безкрайно ценен за варненци“, заяви на пресконференция днес кметът Иван Портних. Той благодари на артистичния директор проф. Марио Хосен и на неговия екип за енергията и всеотдайността, с която работят за надграждането на ММФ "Варненско лято".



"Това, че фестивалът получава признание не само от ценителите на класическото изкуство, а и от европейската културна общественост, е една голяма отговорност за нас и ни мотивира да продължаваме да работим така, че той да има бъдеще, да печели сърцата на почитателите на стойностното изкуство, на повече ценители- туристи, които специално посещават морската столица заради фестивала“, заяви Марио Хосен. Той представи акцентите в програмата, като първата вечер на тържественото откриване под палката на диригента Росен Миланов ще излязат музикантите от оркестрите на Държавна опера Варна и Симфоничния оркестър на Словенското радио. Сред водещите гастроли във "Варненско лято“ 2021 е концертът на легендарния бароков ансамбъл "Concentus Musicus“ от Виена. "Постарали сме се в програмата да има множество срещи на артисти и публика от различни нации, култури и традиции", каза още Марио Хосен. Директорът на ТМПЦ Даниела Димова представи фестивалните проекти от летния афиш на Варненската опера.



На срещата с медиите присъстваха още цигуларят Томо Келер, артистичен директор на световноизвестния английски оркестър "Academy of St Martin in the Fields“ и челистът Сурен Багратуни – президент на фондацията "Арам Хачатурян“ в Ереван и лауреат на конкурса "Чайковски“, заместник-кметът Коста Базитов, директорът на дирекция "Култура и духовно развитие" Антония Йовчева, началникът на отдел "Фестивали и проекти" Десислава Георгиева.