Над 500 изпълнители ще участват във фолклорния празник "Дряновица" във Варна
Организатор е Община Варна. На сцената ще се представят изпълнители от детски и младежки фолклорни ансамбли, както и специализирани паралелки по български танци.
Сред участниците са ДФА "Българче“ при Общински детски комплекс – Варна, ДТА "Зорница“ при НЧ "Отец Паисий“, ФТТ "Родина“ при НЧ "Отец Паисий“, ДТА "Изворче“ при НЧ "Просвета 1905“, ДТА "Пламъче“, ДТА "Тракийче“ при Тракийско дружество – Варна, ДТА "Шарена гайда“, ДТА "Петрича“ при НЧ "Добруджа – 1929“, СУ "Елин Пелин“, СУ за ХНИ "Константин Преславски“, ФА "Гергана“.
