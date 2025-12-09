В навечерието на Рождество Христово над 500 изпълнители ще се включат в традиционния общоградски фолклорен празник "Дряновица“. Събитието ще се проведе на 11 декември от 10:00 ч. във Фестивалния и конгресен център – Варна. Входът е свободен.Организатор е Община Варна. На сцената ще се представят изпълнители от детски и младежки фолклорни ансамбли, както и специализирани паралелки по български танци.Сред участниците са ДФА "Българче“ при Общински детски комплекс – Варна, ДТА "Зорница“ при НЧ "Отец Паисий“, ФТТ "Родина“ при НЧ "Отец Паисий“, ДТА "Изворче“ при НЧ "Просвета 1905“, ДТА "Пламъче“, ДТА "Тракийче“ при Тракийско дружество – Варна, ДТА "Шарена гайда“, ДТА "Петрича“ при НЧ "Добруджа – 1929“, СУ "Елин Пелин“, СУ за ХНИ "Константин Преславски“, ФА "Гергана“.