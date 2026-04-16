"Здравейте,

днес 16.04.26г. заварих паркираната си кола пред този блок, на обществен паркинг със счупена задна чистачка, изкривени предни чистачки и надран капак, защото индивида е напъвал,но те няма как да се вдигнат,но той е упорит и просТ!" Това пише млад мъж от Варна в мрежата. По думите му неприятната случка е станала на паркинг на ул. "Искър" в квартал "Аспарухово".

"Та поста ми има следния въпрос, на кой пречат колите, кой има проблем с очите,че не вижда посочения номер за връзка на таблото и на кой да връча фактурата от ремонта на автомобила !?"

От коментарите под поста става ясно, че на същото място са пострадали и други:

"Аз живея в съвсем наблизо и си паркирахме колата на посочените места на снимката и понеже няколко дена не си я бяхме преместили, бяхме с нарязани гуми. Трябваше да викаме репатрак и т.н. Добре че имахме застраховка. Подадохме и жалба в полицията, но поради липса на камери , не се откри нищо. Съжалявам за случилото се!"

"Паркирал съм там винаги има изненада и за мен дали ще са фасове изгасени на колата или някаква друга простащина..."